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Computex, являющаяся одной из крупнейших технологических выставок, объявила, что станет одной из первых конференций, которые вернутся в полноценный режим работы после снятия ограничений, связанных с пандемией Covid-19. Предстоящая выставка Computer 2021 будет проходить с 1 по 4 июня 2021 года в Тайбэе, Тайвань, в привычном для этого месте, а именно в выставочном центре Taipei Nangang и Международном конференц-центре Тайбэя.

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Computex Taipei также уже начала процесс регистрации участников на предстоящее через пол года мероприятие. Однако на данный момент организаторы конференции не сообщили, какие ограничения могут быть введены для иностранных участников.

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Хотя выставка Computex 2020 изначально была перенесен с июня 2020 года на сентябрь 2020 года, организаторы мероприятия уже тогда начали планировать следующей выставки Computex 2021. Организаторы надеялись на возвращение в июне 2021 года, хотя в то время они не были уверены, что это мероприятие состоится. Напомню, что помимо отмены Computex 2020, были также отменены несколько других технических выставок, таких как MWC 2020, Google I/O 2020 и E3 2020.

На данный момент это, пожалуй, первая крупная конференция, организаторы которой сообщили о своем возвращении к традиционной форме проведения. Стоит учитывать, однако, возможные непредвиденные ситуации и общую эпидемиологическую ситуацию в ближайшем будущем. Возможно, что для посещения мероприятия потребуется свидетельство о пройденной вакцинации.