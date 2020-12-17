Computex 2021 вернется к традиционной форме проведения мероприятия
Computex, являющаяся одной из крупнейших технологических выставок, объявила, что станет одной из первых конференций, которые вернутся в полноценный режим работы после снятия ограничений, связанных с пандемией Covid-19. Предстоящая выставка Computer 2021 будет проходить с 1 по 4 июня 2021 года в Тайбэе, Тайвань, в привычном для этого месте, а именно в выставочном центре Taipei Nangang и Международном конференц-центре Тайбэя.
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Computex Taipei также уже начала процесс регистрации участников на предстоящее через пол года мероприятие. Однако на данный момент организаторы конференции не сообщили, какие ограничения могут быть введены для иностранных участников.
Хотя выставка Computex 2020 изначально была перенесен с июня 2020 года на сентябрь 2020 года, организаторы мероприятия уже тогда начали планировать следующей выставки Computex 2021. Организаторы надеялись на возвращение в июне 2021 года, хотя в то время они не были уверены, что это мероприятие состоится. Напомню, что помимо отмены Computex 2020, были также отменены несколько других технических выставок, таких как MWC 2020, Google I/O 2020 и E3 2020.
На данный момент это, пожалуй, первая крупная конференция, организаторы которой сообщили о своем возвращении к традиционной форме проведения. Стоит учитывать, однако, возможные непредвиденные ситуации и общую эпидемиологическую ситуацию в ближайшем будущем. Возможно, что для посещения мероприятия потребуется свидетельство о пройденной вакцинации.
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