GeForce RTX 3050, RTX 3060, RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti теперь поддерживаются AIDA64
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В последнее время было много разговоров о грядущих видеокартах NVIDIA, одной из последних новостей является отсрочка выпуска карты GeForce RTX 3080 Ti до февраля 2021 года. Информации о младших новинках в семействе видеокарт Ampere, кроме намёка, сделанного NVIDIA во время выпуска GeForce RTX 3060 Ti было крайне мало. Однако последняя стабильная версия программы AIDA64 Extreme немного приоткрыла завесу тайны.
Согласно примечаниям к выпуску 6.32.5600, AIDA64 Extreme теперь содержит сведения о графических процессорах GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080 Ti, а также сведения о недавно выпущенной GeForce RTX 3060 Ti. К сожалению, детальные сведения о GPU, которые FinalWire добавил в AIDA64 Extreme, остаются неизвестны.
Однако, кое что о грядущих новинках можно выяснить благодаря PCI ID. Судя по всему, GeForce RTX 3080 Ti будет основана на графическом чипе GA102, а GeForce RTX 3070 Ti - на GA104. Данные чипы уже всем давно известны, но младшие представители серии RTX 3000 в лице GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3050 будут использовать новые кристаллы. В той же базе данных указано, что первый из них будет иметь VRAM объемом 6 и 12 ГБ и основываться на графическом процессоре GA106. Для изготовления GeForce RTX 3050, также предназначен отдельный чип под названием GA107.
Что касается приложения AIDA64 Extreme, то в последней версии добавлена поддержка 64-разрядных тестов AVX2 и FMA для процессоров серии Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3, поддержка сенсора видеокарт EVGA iCX3 и добавлена подробная информация о графических процессорах AMD Radeon RX 6000.
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