Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GeForce RTX 3050, RTX 3060, RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti теперь поддерживаются AIDA64

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti добавлены в список поддерживаемых приложением AIDA64 Extreme
[ ] для раздела Блоги
1
!! RTX 3070 <b>сильно дешевле</b> чем 3060 Ti
Еще одна RTX 3070 даже дешевле
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
10 000р скидка на четвертую RTX 3070
9000р скидка на пятую RTX 3070
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

 В последнее время было много разговоров о грядущих видеокартах NVIDIA, одной из последних новостей является отсрочка выпуска карты GeForce RTX 3080 Ti до февраля 2021 года. Информации о младших новинках в семействе видеокарт Ampere, кроме намёка, сделанного NVIDIA во время выпуска GeForce RTX 3060 Ti было крайне мало. Однако последняя стабильная версия программы AIDA64 Extreme немного приоткрыла завесу тайны.

 Согласно примечаниям к выпуску 6.32.5600, AIDA64 Extreme теперь содержит сведения о графических процессорах  GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080 Ti, а также сведения о недавно выпущенной GeForce RTX 3060 Ti. К сожалению, детальные сведения о GPU, которые FinalWire добавил в AIDA64 Extreme, остаются неизвестны.

анонсы и реклама
Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке
Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
ASUS RX 6800 в Регарде
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

 Однако, кое что о грядущих новинках можно выяснить благодаря PCI ID. Судя по всему, GeForce RTX 3080 Ti будет основана на графическом чипе GA102, а GeForce RTX 3070 Ti - на GA104. Данные чипы уже всем давно известны, но младшие представители серии RTX 3000  в лице GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3050 будут использовать новые кристаллы. В той же базе данных указано, что первый из них будет иметь VRAM объемом 6 и 12 ГБ и основываться на графическом процессоре GA106. Для изготовления GeForce RTX 3050, также предназначен отдельный чип под названием GA107.

 Что касается приложения AIDA64 Extreme, то в последней версии добавлена поддержка 64-разрядных тестов AVX2 и FMA для процессоров серии Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3, поддержка сенсора видеокарт EVGA iCX3 и добавлена подробная информация о графических процессорах AMD Radeon RX 6000.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce nvidia ampere aida64 geforce rtx 3000 geforce rtx 3080 ti geforce rtx 3060 geforce rtx 3070ti geforce rtx 3050
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61
4
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
13
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Mirage 5
14
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
16
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
36
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
40
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro H410T/CSM
11
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
17
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
13

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 36
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 44
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 32
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 37
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
3 декабря 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 49 смартфонов, которые получат Android 11 в 2021 году – полный список и сроки
+
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
316
NVIDIA сообщила о появлении нового Закона Хуанга, вместо неработающего Закона Мура
141
Разработчик диспетчера задач Windows признался, что не верил в появление 32-ядерных процессоров
32
GeForce RTX 3090 дешевеет – цена на российском рынке почти сравнялась с рекомендованной NVIDIA
41
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
145
8 устройств Huawei получили операционную систему HarmonyOS вместо Android 11
1
Samsung Galaxy A12 представлен в России – NFC, 5000 мА*ч и 48-Мп камера по цене от 11 990 рублей
6
Руководство CD Projekt RED провело неприятный разговор с инвесторами по поводу Cyberpunk 2077
17
Некоторые RTX 3070 стоят дешевле таких же 3060 Ti - дефицит окончен, и цены пошли вниз
12
S.T.A.L.K.E.R. 2 открыла вакансии и ждёт кадрового пополнения
33
Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало фото с образцом астероида
7
Huawei nova 8 Pro получит Kirin 985, 120-Гц панель и 64-Мп камеру с уникальным дизайном
1
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
48
CD Projekt признала свои ошибки и готова вернуть игрокам деньги
43
GeForce RTX 3080 Ti появится не раньше конца февраля, в январе — RTX 3060 12 и 6 ГБ
35
Модули памяти DDR5 потребительского класса уже проходят тестирование
16
Intel выпустит самый быстрый SSD на рынке, превышающий показатели предыдущего поколения в 3.7 раза
12
GeForce RTX 3080 Ti задержится до февраля
44
Пользовательские модификации Cyberpunk 2077 позволяют увеличить количество fps – ссылки и описание
16

Популярные статьи

Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
16
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Mirage 5
14
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
13
Тестирование системы i5-8400 + GTX 1070 в серии игр Far Cry
20
Бесшумный офисный ноутбук с красивым дизайном - обзор ACER Aspire 1
6
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - предыстория
24
Изучение отказоустойчивости на платформе AMD Ryzen и материнской плате ASUS Prime B450M-A версии II
2
Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61
4

Сейчас обсуждают

Exel Benchmark
01:39
Можешь не материться, ты и так тупой как валенок
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
Kasyan
01:38
Это поэтому у них население сократилось на 250000 человек с периода 1991 года, от успешности?!
GOG under pressure from the public decided not to release the controversial project Devotion
Exel Benchmark
01:38
Херня полная) вот с поджиги пострелять это дааа. Поначалу урошилм спички, потом порохом заряжали, соколом дымным или более мощным суннаром. Огнетушители карбидом набивали.)))
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
Fasterpast
01:37
с условной ПЛИСины можно было бы и в память писать на куче разных частот под разными напряжениями, получился бы крутой стенд
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - предыстория
hate-love-nk
01:37
тогда смысл ставить два скриншота которые показывают совершенно разные действия?
Ray Tracing: ищем те самые лучи на примере Киберпанк 2077 - слепое тестирование
Petropro
01:36
Тупо получили инфу по предзаказам, до того как дали саму игру на техтест, куча бобла = продались!
Разработчик игр объяснил, как Cyberpunk 2077 удалось пройти сертификацию на PlayStation 4 и Xbox One
SeTi2019
01:36
Ну, вообщето русских уже очень мало и с каждым годом все меньше. Русские в России кажется официально самая вымирающая нация. И среди русских нет никаких общих целей и единства- каждый сам за себя, моя...
Бунт и погромы на заводе по производству iPhone: ущерб составил около $60 млн
Артур Сафари
01:35
это загружается первые полсекунды перс на приставке pastgen обычной (на про и на 1X получше). На самом деле у меня на хорошем компе АРК также грузится, когда база большая и много объектов, но тут лока...
Разработчик игр объяснил, как Cyberpunk 2077 удалось пройти сертификацию на PlayStation 4 и Xbox One
Shock Memes
01:33
Пабыстрее выпускайте!!!! Аааа выпустили с багами!!!!
Разработчик игр объяснил, как Cyberpunk 2077 удалось пройти сертификацию на PlayStation 4 и Xbox One
Shock Memes
01:33
Гт 730 сук не тянет
Разработчик игр объяснил, как Cyberpunk 2077 удалось пройти сертификацию на PlayStation 4 и Xbox One
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем