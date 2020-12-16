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NVIDIA представила свою профессиональную видеокарту RTX A6000

Компания Nvidia представила новую профессиональную графическую карту RTX A6000 на базе процессора GA102 со всеми полностью работоспособными ядрами CUDA
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 Компания NVIDIA ещё два месяца назад сообщила о готовящихся к выходу новых графических видеокарт на базе архитектуры Ampere: A40 и RTX A6000, основанных на графических процессорах GA104 и GA102 и предназначенных для профессионального применения в области вычислений и трехмерного моделирования. Объявление никого не удивило, но тот факт, что на этих картах нет брендов Quadro или Tesla, определенно удивил.

 NVIDIA прекратила выпуск своих серий Quadro и Tesla, предложив в замен единую серию продуктов, известных как NVIDIA RTX Axx или NVIDIA Axx. Карты бренда RTX Axxx призваны заменить серию Quadro, а карты Axx являются преемниками Tesla, которая составят компанию уже выпущенному ускорителю A100 на графическом процессоре GA100.

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 В отличие от игровых видеокарт на графическом процессоре GA102, профессиональная карта RTX A6000 получит чип с полностью активированными ядрами CUDA, общее количество которых составляет 10752 штуки. Благодаря такому количеству ядер CUDA карта RTX A6000 может похвастаться производительностью 38,7 терафлопс  с одинарной точностью. Этот результат превышает показатель флагманской игровой карты RTX 3090 на 3,1 тлфопс. Особенностью профессиональной карты является увеличенный в два раза объем локальной памяти до 48 ГБ в сравнении всё с той же RTX 3090. Однако, здесь стоит упомянуть тот факт, что для обеспечения карты таким объемом памяти приходится использовать не передовую технологию GDDR6X, а предыдущую GDDR6, что делает пропускную способность памяти фактически меньше, чем у предыдущей профессиональной видеокарты.

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 Новая RTX A6000 в качестве портов вывода предлагает четыре разъема DisplayPort 1.4. Карта оснащена системой охлаждения с вентилятором в отличие от A40, которая оснащена только радиатором с пассивным охлаждением. Новый низкопрофильный мост NVLink позволяет подключить только две карты. RTX A6000 предназначена для рабочих станций и поддерживает технологии виртуализации NVIDIA vGPU.

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 Что касается стоимости, то она по предзаказу её стоимость составляет 5500 долларов, но в настоящее время ее нет в наличии. Это действительно хорошая цена, учитывая, что её преемник продавался по цене 6300 долларов и имел всего 24 ГБ памяти.

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Сергей Vorvort
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Listoman
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Kasyan
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billyboy
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Christinachadzynski
01:09
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Christinachadzynski
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Стала известна самая высокооценённая игра 2020-го года по мнению критиков
Morder
01:07
А ты сравнивал итог работы фильтров от Reshade и Nvidia. Есть разница?
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
Сергей Vorvort
01:06
Не видел твоих комментариев когда GeForce сливали в хорошо оптимизированных под Radeon играх. Типичный лицемер - фанатик - хуангофил...
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
Александр Петросян
01:06
так сейчас во всех играх такие пару настроек наглухо убивающих фпс, в этой игре их 4-5 если считать РТ..
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
Morder
01:05
Спасибо друг. Есть еще вменяемые люди, которые дают полезную информацию, а не оскорбляют без причины.
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
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