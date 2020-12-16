NVIDIA представила свою профессиональную видеокарту RTX A6000
реклама
Компания NVIDIA ещё два месяца назад сообщила о готовящихся к выходу новых графических видеокарт на базе архитектуры Ampere: A40 и RTX A6000, основанных на графических процессорах GA104 и GA102 и предназначенных для профессионального применения в области вычислений и трехмерного моделирования. Объявление никого не удивило, но тот факт, что на этих картах нет брендов Quadro или Tesla, определенно удивил.
NVIDIA прекратила выпуск своих серий Quadro и Tesla, предложив в замен единую серию продуктов, известных как NVIDIA RTX Axx или NVIDIA Axx. Карты бренда RTX Axxx призваны заменить серию Quadro, а карты Axx являются преемниками Tesla, которая составят компанию уже выпущенному ускорителю A100 на графическом процессоре GA100.
В отличие от игровых видеокарт на графическом процессоре GA102, профессиональная карта RTX A6000 получит чип с полностью активированными ядрами CUDA, общее количество которых составляет 10752 штуки. Благодаря такому количеству ядер CUDA карта RTX A6000 может похвастаться производительностью 38,7 терафлопс с одинарной точностью. Этот результат превышает показатель флагманской игровой карты RTX 3090 на 3,1 тлфопс. Особенностью профессиональной карты является увеличенный в два раза объем локальной памяти до 48 ГБ в сравнении всё с той же RTX 3090. Однако, здесь стоит упомянуть тот факт, что для обеспечения карты таким объемом памяти приходится использовать не передовую технологию GDDR6X, а предыдущую GDDR6, что делает пропускную способность памяти фактически меньше, чем у предыдущей профессиональной видеокарты.
реклама
Новая RTX A6000 в качестве портов вывода предлагает четыре разъема DisplayPort 1.4. Карта оснащена системой охлаждения с вентилятором в отличие от A40, которая оснащена только радиатором с пассивным охлаждением. Новый низкопрофильный мост NVLink позволяет подключить только две карты. RTX A6000 предназначена для рабочих станций и поддерживает технологии виртуализации NVIDIA vGPU.
реклама
Что касается стоимости, то она по предзаказу её стоимость составляет 5500 долларов, но в настоящее время ее нет в наличии. Это действительно хорошая цена, учитывая, что её преемник продавался по цене 6300 долларов и имел всего 24 ГБ памяти.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила