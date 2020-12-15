Samsung выпустит в 2021 году четыре складных смартфона, включая доступные модели
Согласно отчету корейского агентства ETNews, в 2021 году у Samsung может появиться до четырех складных устройств. Отчет подчеркивает слухи о том, что Samsung планирует отказаться от своей культовой серии Galaxy Note в пользу линейки складных смартфонов. Кроме того, похоже, что смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra будет предлагать поддержку S-Pen, и что по крайней мере одна из складных моделей также получит поддержку S-Pen в следующем году.
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Агенство ETNews полагает, что будет две модели Galaxy Z Fold 3 и две новые модели линейки Galaxy Z Flip. Ожидается, что все устройства будет поддерживать мобильные сети пятого поколения 5G. Есть мнение, что Samsung может принять стратегию разделения складных устройств на высококлассные Fold 3 и Flip, а также более доступные или «Lite» варианты каждого из смартфонов. Высокопроизводительный Galaxy Z Fold 3 будет поддерживать S-Pen и будет запущен в тот же временной период, в который происходил запуск устройств линейки Galaxy Note.
Что касается разницы между складными моделями high-end и Lite, то разделение, вероятно, будет проходить посредством установки процессоров разных классов, а также дисплеев с различными характеристиками. Это может значительно повысить доступность ассортимента складных устройств Samsung, цены на которые до сих пор были недоступны для большинства потребителей. Samsung считает, что его складная OLED-технология - это будущее смартфонов. Агенство ETNews также сообщает, что Samsung выпустит смартфон с раздвижным дисплеем, чтобы составить конкуренцию грядущему телефону LG с подобным экраном. Однако эта модель может выйти на рынок не раньше 2022 года.
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