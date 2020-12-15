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О видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti уже давно ходят различные слухи касательно её спецификаций и срока появления в продаже. Согласно предыдущим сообщениям её выход должен был состояться в январе наступающего года. Новая видеокарта в семействе RTX 3000 призвана заполнить пробел между GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 более высокого уровня, предлагая тот же кристалл GA102 с той лишь разницей, что 3080 Ti является версией чипа с ревизией GA102-250 вместо GA102-300, на которой основана флагманская видеокарта GeForce RTX 3090. Предполагается, что RTX 3080 Ti получит такое же количество ядер CUDA в количестве 10496 штук, те же 82 ядра RT, 328 тензорных ядра, 328 текстурных блоков и 112 ROP. Однако GeForce RTX 3080 Ti будет комплектоваться 20 Гб локальной памяти GDDR6X до 20 ГБ вместо 24 ГБ у RTX 3090.

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Кроме того, благодаря информации, полученной Igor Wallosek из Igor's Lab, есть появилась еще одна любопытная информация, говорящая о том, что выпуск новой высокопроизводительной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti будет отложен до февраля будущего года. Как уже было сказано выше, предыдущие слухи предполагали, что карта выйдет в январе и получит официальную стоимость 999 долларов. Однако все изменилось. Пока не ясно, какова причина этого, однако есть предположение, что компания Nvidia в очередной раз не сможет удовлетворить высокий спрос, который ожидается на младшего брата GeForce RTX 3090.