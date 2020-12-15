ASUS представила видеокарты серии GeForce RTX 3000 ROG Strix White
реклама
Крупнейший производитель компьютерных комплектующих компания ASUS представила белые варианты своих графических карт серии Republic of Gamers (ROG) Strix собственной конструкции GeForce RTX 3000. Эти карты имеют, по сути, тот же дизайн печатных плат, что и оригинальная серия ROG Strix RTX 3000, но с полосами матово-белого и матового металлического цвета поверх кожуха системы охлаждения. Как видно по изображениям абсолютно все элементы системы охлаждения имеют белую раскраску, включая заднюю металлическую пластину и три вентилятора Axial-Tech. Печатная плата карты осталась в неизменном черном цвете. Светодиодная RGB подсветка идентична оригинальным картам ROG Strix. Изменение цветовой гаммы никак не сказалось на скоростных характеристиках карты и рабочих частотах, которые имеют значения, что и их братья оригинального дизайна.
Компания ASUS предлагает следующие варианты видеокарт: ROG-STRIX-RTX3090-O24G-WHITE и ROG-STRIX-RTX3090-24G-WHITE на базе RTX 3090; ROG-STRIX-RTX3080-O10G-WHITE и ROG-STRIX-RTX3080-10G-WHITE на базе RTX 3080, а также ROG-STRIX-RTX3070-O8G-WHITE и ROG-STRIX-RTX3070-8G-WHITE, основанные на графическом процессоре RTX 3070. Компания не раскрыла цены белоснежных карт, хотя и так понятно, что они будут иметь небольшую надбавку по сравнению с оригинальными ROG Strix RTX 3000.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила