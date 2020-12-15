ASRock Rack представила графическую карту M2_VGA для серверов на чипе SM750
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Компания ASRock Rack, являющаяся дочерним предприятием ASRock и производящая электронную продукцию для промышленности, анонсировала уникальный продукт, получивший название M2_VGA, являющийся ни много ни мало видеокартой. Эта видеокарта имеет форм-фактор M.2 2280 и идеально подходит для работы серверных приложений.
В представленной видеокарте используется чип Silicon Motions SM750 со встроенной памятью. Silicon Motions SM750 имеет память объемом 16 МБ DDR для буфера кадра и ЦАП частотой 300 МГц, а также использует одну полосу PCIe. Формат M.2 2280 предлагает поддержку ключей B и M, что обеспечивает широкую поддержку серверов.
Производительность этой видеокарты довольно ограничена из-за маленького форм-фактора, а изображение выводится только на аналоговый видеовыход D-Sub. M2_VGA имеет максимальное разрешение 1080p, это означает, что о мониторах 4K и 1440p для этой видеокарты не может быть и речи. Видеокарта также имеет собственный разъем для питания и выполнен в виде одного разъема Molex. Новинка может похвастаться максимальным энергопотреблением всего в 1,49 Вт.
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M2_VGA нельзя установить в качестве графической карты в обычный персональный компьютер, она не создана и не предназначена для геймеров, а ориентирована в большей степени на рынок серверов. Это связано с тем, что пространство внутри сервера ограничено, а наличие видеокарты, занимающей значительный объем, может рассматриваться как трата полезной площади. Физические размеры видеокарты составляют в длину всего 20 мм, в ширину 22 мм и в высоту 11 мм. Графическая карта M2_VGA имеет широкий диапазон рабочих температур от 10° C до 35° C.
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К сожалению, на момент написания на странице видеокарты M2_VGA не указана ни дата выпуска, ни её стоимость. Кроме стоечных серверов миниатюрная видеокарта может применяться в торговых точках, киосках, цифровых игровых автоматах и других встраиваемых системах.
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