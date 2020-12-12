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Появились первые рендеры смартфона OnePlus 9 Pro

В сеть попали качественные изображения смартфона OnePlus 9 Pro, раскрывающие некоторые детали дизайна
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 В ближайшие несколько месяцев нам предстоит увидеть множество флагманских смартфонов с чипсетом Snapdragon 888. Одним из таких устройств будет серия OnePlus 9. Флагманы OnePlus обычно привлекают много внимания. По имеющимся данным, официально этот смартфон поступит в продажу примерно в марте следующего года. В дополнение к многочисленным уже имеющимся данным стали доступны последние визуализации предполагаемого OnePlus 9 Pro в высоком разрешении.

 Дизайн выглядит довольно премиально и элегантно. Изображения технически соответствуют предыдущим рендерам и утечкам. Новая серия OnePlus 9 будет иметь как минимум две версии, включая OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Однако есть также сообщения о том, что появится версия OnePlus 9E начального уровня. Обычно OnePlus выпускает только флагманские устройства, но в этом году компания пошла навстречу потребителям и представила OnePlus Nord, который не является флагманским смартфоном.

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 Судя по новым рендерам OnePlus 9 Pro, устройство в целом продолжает дизайнерские идеи OnePlus 8 Pro. Он придерживается аналогичного дизайна дисплея с отверстием под фронтальную камеру и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Отверстие находится в верхнем левом углу экрана. В задней части устройства используется четырехкамерный модуль, в котором два объектива сильно выделяются на общем фоне.

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 OnePlus 9 Pro будет оснащен 6,7-дюймовым Fluid AMOLED дисплеем разрешением QHD+. Это устройство будет использовать встроенный датчик отпечатков пальцев под экраном. Фронтальная камера должна получить 16 Мп или 32 Мп датчик Sony. На задней панели находится основной датчик Sony IMX689 на 48 Мп. Кроме того, смартфон получит сверхширокоугольный объектив и макрообъектив. Смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную зарядку на 40 Вт. Также ожидается наличие двойных стереодинамиков и защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

 Напомню, что первым смартфоном на чипсете Snapdragon 888 должен стать Xiaomi Mi 11, выход которого намечен уже на конец текущего года.

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