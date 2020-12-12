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О подготовке к запуску видеокарт Twin Edge OC White было известно более двух недель назад, но, похоже, ZOTAC только сейчас решила официально представить их.

Компания ZOTAC представляет две модели: RTX 3080 Trinity OC White и RTX 3070 Twin Edge OC White. Производитель заявляет, что обе карты выпущены ограниченным тиражом, но не поясняет, что именно это означает, то есть доступность может быть ограничен определенными рынками или ограниченным количеством произведенных экземпляров.

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Какой бы ни была причина ограничения продукта, графические карты с белым кулером постепенно становятся стандартом среди многих производителей. Вероятно, это связано с растущей популярностью белых компьютерных комплектующих, в том числе корпусов и материнских плат. Такого вида кожухи систем охлаждения обеспечивают лучшее отражение света, поэтому применение в составе видеокарт RGB подсветки, никого не оставят равнодушным. Не исключением станет и серия ZOTAC White. Обе карты оснащены светодиодами ARGB, управляемыми с помощью технологии Spectra 2.0.

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Что касается технических характеристик, то ZOTAC GeForce RTX 3080 Trinity OC White имеет повышенную тактовую частоту графического процессора до 1740 МГц в boost режиме, что на 1,8% больше по сравнению с эталонными характеристиками, установленными Nvidia.

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Видеокарта ZOTAC GeForce RTX 3070 Twin Edge OC White также предлагает минимальный прирост производительности в 1,7% по тактовой частоте в разгоне до 1755 МГц в сравнении с эталоном. Нет никаких изменений в целевых значениях TDP для обеих карт, которые составляют 320 Вт и 220 Вт соответственно для моделей RTX 3080 и RTX 3070. Однако, последняя получила в свое распоряжения два 8-контактных разъема питания.

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