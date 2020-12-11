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На момент запуска Cyberpunk 2077 поддерживает API DirectX 12 и Vulkan, однако, последним можно воспользоваться только для проекта Google Stadia, являющегося облачной игровой платформой. Тем временем разработчики из Valve поработали над своим программным обеспечением Proton, который позволяет операционным системам Linux запускать игры Microsoft DirectX через Steam.

Игра от CD Projekt Red имеет множество проблем с графикой, даже если она изначально работает в Windows. Возможность играть через Proton не решает этих проблем, фактически, это создает еще больше проблем. Согласно ProtonDB, базе данных сообщества, посвященной программному обеспечению, в Cyberpunk 2077 можно играть, но, в зависимости от конфигурации системы, в игре возникают многочисленные проблемы со звуком и графикой.

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Компания Valve недавно обновила ПО Proton для поддержки Cyberpunk 2077, но только для видеокарт производства компании AMD. Однако пользователи сообщают, что с драйверами GeForce 455 в игру можно играть и на графических картах производства NVIDIA.

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У многих пользователей игра даже не запускалась, некоторые наблюдали отсутствие текстур или теней. В целом игра содержит много багов, не оптимизирована и либо не будет работать, либо будет предлагать низкую производительность. Тем не менее, некоторые счастливчики смогли сыграть в Cyberpunk 2077 на Linux и сняли видеоролики, которые можно посмотреть ниже.

Еще предстоит пройти долгий путь до того, как игра будет предлагать хорошую производительность и оптимизацию для Linux систем, но, судя по тому, как другие игры для Windows выглядели в Linux при запуске, она определенно лучше и в некоторой степени играбельна.

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Необходимо подождать пока производители графических процессоров обновят свои драйверы для Linux, а ПО Proton также нуждается в доработке для лучшей совместимости с видеокартами.



