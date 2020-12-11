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Cyberpunk 2077 для консолей PlayStation 4 и Xbox One разочаровала игроков

Состоялся долгожданный релиз Cyberpunk 2077, однако, если игроки на ПК постались удовлетворены качеством игры, то владельцы консолей PlayStation 4 и Xbox One абсолютно разочаровались, так как проект оказался абсолютно не оптимизирован к возможностям игровых устройств предыдущего поколения
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 Французский игровой журнал Jeuxvideo.com опубликовал первый обзор консольной версии долгожданного фантастического RPG Cyberpunk 2077 для игровых консолей PlayStation 4 и Xbox One.

 Как и ожидалось, судя по предыдущим отзывам играющих, консольная версия оказалась ужасной с точки зрения технических характеристик, получить удовольствие от игрового процесса будет очень проблематично. Журнал присвоил этой версии игры 3,5 балла из 10 возможных (точнее 7/20), а сами читатели оценили игру еще более низко (3,1/20).

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 Проект Cyberpunk 2077 остается относительно играбельным лишь в нескольких сценах, с периодическими сбоями в различных сценах, но исследование открытого мира часто бывает трудным и совершенно неиграбельным. Текстуры не отображаются или очень размытые, низкое разрешение, тормоза, зависания, лаги интерфейса, многочисленные баги. Это являются четким доказательством того, что Cyberpunk 2077 изначально не задумывался, как игра для игровых консолей предыдущего поколения.

 Геймеры по всему миру начали публиковать видео и скриншоты, демонстрирующие все «прелести» Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 и Xbox One. От некоторых покупателей игры даже появились требования о возмещении стоимости за консольные версии Cyberpunk 2077, в то время как другие считают, что выпуски игры для теперь уже предыдущего поколения консолей PlayStation 4 и Xbox One должны быть вовсе отозваны до полного устранения всех недочетов и багов.

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 В то же время разработчики сообщили, что первоначальные продажи компьютерной версии Cyberpunk 2077 в первый же день приблизились к отметке в 5 миллионов.

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Теги

cyberpunk 2077 playstation 4 xbox xbox one игровые консоли cyberpunk playstation4
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