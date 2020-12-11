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NVIDIA готовит несколько версий мобильных карт GeForce RTX 3060 и RTX 3070

Сегодня в сети появилась информация о готовящихся к выходу мобильных графических карт GeForce RTX 3060 Max-P и Max-Q, а также RTX 3070 Max-P и Max-Q с 8 ГБ и 16 ГБ памяти
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 В октябре в репозиторий PCI ID были добавлены два идентификатора PCI ID для мобильных видеокарт Nvidia GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Max-Q. В обеих строках указано, что карты основаны на графическом процессоре GA104M, которому присвоены идентификаторы 249c и 249d. С тех пор репозиторий PCI ID был обновлен, и теперь в нем представлена более подробная информация о грядущей линейке мобильных графических карт NVIDIA RTX 3000.

 Согласно полученным данным, компания NVIDIA разрабатывает мобильные версии RTX 3070 с 8 Гб и 16 ГБ локальной памяти. Напомню, если кто не знает, что недавняя утечка от южноафриканского ритейлера Pinnacle также подтвердила, что производители ноутбуков планируют устанавливать версию на 8 ГБ с предстоящим процессором AMD Ryzen 9 5900HX. Неясно, планирует ли NVIDIA выпускать карты Max-P и Max-Q с 8 ГБ и 16 ГБ VRAM, но репозиторий PCI ID содержит четыре идентификатора, относящиеся к мобильным видеокартам RTX 3070.

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 Кроме того в указанном списке также есть строка для ID 2520, которая относится к мобильной карте RTX 3060 и её варианту Max-Q. Опять же, Pinnacle уже показала, что NVIDIA работает над мобильными версиями RTX 3060, но в перечне PCI ID добавлено, что эти карты будут построены на графическом процессоре GA106M.

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 Ожидается, что NVIDIA также выпустит версии RTX 3080 Max-P и Max-Q, поэтому в начале следующего года у потребителей будет широкий выбор ноутбуков на любой вкус и кошелек. Если есть версии RTX 3070 Max-P и Max-Q на 8 ГБ и 16 ГБ, то в общей сложности мобильные видеокарты нового поколения могут быть представлены в количестве восьми единиц в серии RTX 3000.

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