Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ASUS представила видеокарту Radeon RX 6900 XT ROG STRIX LC

Сегодня компания ASUS показала флагманскую видеокарту на архитектуре RDNA2 от AMD с жидкостной системой охлаждения RX 6900 XT ROG STRIX LC
[ ] для раздела Блоги
+
Подъехала 6800XT - смотри цену а каменты тебя порадуют 8-]
RTX 3070 по ценам 3060 Ti в Compeo.ru - надо брать
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 с огромной скидкой
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

 Сегодня компания ASUS, являющаяся одним из лидеров в производстве компьютерных комплектующих объявила, что готовит к выходу флагманскую видеокарту Radeon RX 6900 XT с жидкостной системой охлаждения полного покрытия линейки ROG STRIX LC. Видеокарта получит аналогичную систему, что и уже выпущенная ранее графическая карта RX 6800 XT ROG STRIX LC, дебютировавшая в прошлом месяце.

анонсы и реклама
<b>3060 Ti дешевле всех в Compeo.ru</b>
12 видов 3060 Ti в Ситилинке
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Мультиварка Polaris со скидкой 40% в Ситилинке
Слив 3060 Ti в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
-40% на HDD Fujitsu в Регарде

 На текущий момент компания ASUS не объявила о технических характеристиках флагманского ускорителя AMD на архитектуре RDNA 2, однако, достоверно известно, что новинка получит подсистему питания с тремя 8-контактными разъемами питания. Напомню, что младшая модель на базе графического процессора RX 6800 XT оснащается только двумя разъемами питания, это и не удивительно, учитывая её более скромную вычислительную мощность. Что касается возможностей вывода изображения, то здесь всё ожидаемо и стандартно. Пользователь получает один разъем HDMI версии 2.1, два порта DisplayPort 1.4, и один разъем USB Type-C.

реклама

 Если говорить о охлаждении видеокарты, то оно представляет собой AIO систему из внешнего радиатора размерами 120 мм x 240 мм с двумя вентиляторами, оснащенными RGB подсветкой. Радиатор подключается к видеокарте посредством двух трубок длиной 600 миллиметров. Кроме того, на самой карте расположен небольшой вентилятор турбинного типа. Для подключения питания и организации подсветки, к каждому вентилятору подключаются по два кабеля.

реклама

 Ожидается, что ASUS выпустит эту видеокарту к концу декабря. Что касается цен, то компания еще не объявила о них, но стоит приготовиться значительно переплатить в сравнении не только с эталонной видеокартой, но даже картами самой ASUS с традиционными воздушными системами охлаждения. Таким образом, в России надбавка может составить несколько десятков тысяч рублей.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd asus radeon rdna 2 rdna radeon rx 6900 xt rdna2 rx 6800 xt radeon 6000 rx 6900 xt
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Immortals: Fenyx Rising — рецензия
5
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
1
Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
11
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17
2
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Total War Saga: Troy
3
Обзор и тестирование смартфона ASUS ROG Phone 3
4
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5600 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2060
12
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
30
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
4

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 75
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 40
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
1 декабря 2020 21
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

83 актуальных смартфона Xiaomi получат новую прошивку MIUI 12.5 – сроки выхода и список
3
Российская цена GeForce RTX 3070 продолжает снижаться – карта доступна со скидкой в 10 000 рублей
24
Xiaomi завершила жизненный цикл 7 актуальных смартфонов – названия и официальные причины
5
CD Projekt RED представила «звёздных» актёров русской озвучки Cyberpunk 2077
30
Игроки недовольны чудовищной производительностью Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One
71
NVIDIA выпустила драйвера, повышающие производительность видеокарт GeForce RTX в Cyberpunk 2077
15
AMD остановила производство эталонных моделей Radeon RX 6900 XT, 6800 XT и 6800 – ожидается дефицит
15
Релизная Cyberpunk 2077 в разрешении 2К и 4К недоступна большинству игроков – RTX 3060 Ti-2К@46 fps
55
В день релиза в Cyberpunk 2077 в Steam одновременно играли более миллиона человек
31
Дождались: состоялся релиз Cyberpunk 2077
91
Cyberpunk 2077 на приставках PlayStation 5 и Xbox Series X выглядит гораздо хуже, чем на игровом ПК
39
CD Projekt рассказала, сколько копий Cyberpunk 2077 было предзаказано
36
Google начал продавать восстановленные Pixel 3 за $249
10
В Steam началась крупная распродажа по случаю скорого начала The Game Awards 2020
+
Core i9-10900K и Ryzen 9 5950X обеспечат наиболее комфортный игровой процесс в Cyberpunk 2077 — PCGH
40
NVIDIA подтвердила плохую оптимизацию Cyberpunk 2077 – GeForce RTX 3090@60fps + RTX-ON только в 2К
20
Half Life 3 все-таки вышла, только это произошло в мире Cyberpunk 2077
7
Ивлеева, Элджей, Поперечный и Гудков приняли участие в озвучке Cyberpunk 2077
73
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20 Гбайт и GeForce RTX 3050 замечены в драйверах HP
14
Разработчики Horizon: Zero Dawn выпустили очередной пакет исправлений для PC-версии
30

Популярные статьи

MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
87
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
11
Рост цен, бум майнинга и дефицит. 5 уроков 2020 года, которые должны усвоить геймеры
18
Выбор комплекта памяти на 32 гигабайта и подготовка себя и ПК к его разгону
41
Популярные видеокарты 2020 - от GT 1030 до RTX 3070
45
В сисадмины я б пошёл, кто меня научит: 5 причин выбрать современную и востребованную IT-профессию
Immortals: Fenyx Rising — рецензия
5
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
1
Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17

Сейчас обсуждают

Андрей Якубовский
01:59
По цене 3080? Поехавший
Новые GeForce RTX 3060 Ti появились в российской рознице – скидки доходят до 9 000 рублей
32.50
01:55
65k когда FE 40... клевые цены)
Новые GeForce RTX 3060 Ti появились в российской рознице – скидки доходят до 9 000 рублей
Иванов Иван
01:52
ну вон в амдушную батлу она тоже не смогла. даже разница в 500 мгц не помогла)
PowerColor представила видеокарту Radeon RX 6900 XT Red Devil
Kasyan
01:48
Я так понял это ты на снимке?
Cyberpunk 2077 на приставках PlayStation 5 и Xbox Series X выглядит гораздо хуже, чем на игровом ПК
Terex VS
01:40
мерси братиш за инфу конечно. а какие проекты то? на все ценные хватит и пальцев одной руки, даже инвалида
Epic Games Store запускает большую праздничную раздачу игр – 15 популярных проектов за 15 дней
Kasyan
01:40
Зачем они вообще выпускали игру на PS4 и Xbox One?! Город абсолютно пустой.
Народные массы недовольны релизом Cyberpunk 2077 – вместо автомобилей игроки видят серые коробки
stockclock
01:35
Недавно вышел тормозной ВЧ Легион, который вывозят только камни уровня 5600х на стабильных 60 фпс. Киберпанк получше, но даже на 3700х к примеру просадки и до 30 кадров бывают. Я когда на своём 2678v3...
Игроки недовольны чудовищной производительностью Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One
Kasyan
01:34
Ага, TSMC изобрели машину времени и специально для Хуанга из 2022 года привезут ему N5P в 2021 год.
Чиплетные 5-нм графические решения NVIDIA Hopper могут надолго задержаться
Galfordo
01:30
тут палка о двух концах. Не будет карт, не будет игр. не будет игр кто будет остальное железо покупать? Я вот сижу на старенькой 1070ti , собирался брать 3070, но по такому прайсу нафиг надо, посижу г...
NVIDIA выпустила драйвера, повышающие производительность видеокарт GeForce RTX в Cyberpunk 2077
Terex VS
01:30
на..ера?! Тимирязев и банан на сливе? Евреи, не жалейте заварки. купил топчик, купи Х570 это ведь не только цифры, но и обвес. окупится
Процессор AMD Ryzen 5 5600X удалось запустить на плате ASRock X370 Taichi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем