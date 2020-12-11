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Сегодня компания ASUS, являющаяся одним из лидеров в производстве компьютерных комплектующих объявила, что готовит к выходу флагманскую видеокарту Radeon RX 6900 XT с жидкостной системой охлаждения полного покрытия линейки ROG STRIX LC. Видеокарта получит аналогичную систему, что и уже выпущенная ранее графическая карта RX 6800 XT ROG STRIX LC, дебютировавшая в прошлом месяце.

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На текущий момент компания ASUS не объявила о технических характеристиках флагманского ускорителя AMD на архитектуре RDNA 2, однако, достоверно известно, что новинка получит подсистему питания с тремя 8-контактными разъемами питания. Напомню, что младшая модель на базе графического процессора RX 6800 XT оснащается только двумя разъемами питания, это и не удивительно, учитывая её более скромную вычислительную мощность. Что касается возможностей вывода изображения, то здесь всё ожидаемо и стандартно. Пользователь получает один разъем HDMI версии 2.1, два порта DisplayPort 1.4, и один разъем USB Type-C.

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Если говорить о охлаждении видеокарты, то оно представляет собой AIO систему из внешнего радиатора размерами 120 мм x 240 мм с двумя вентиляторами, оснащенными RGB подсветкой. Радиатор подключается к видеокарте посредством двух трубок длиной 600 миллиметров. Кроме того, на самой карте расположен небольшой вентилятор турбинного типа. Для подключения питания и организации подсветки, к каждому вентилятору подключаются по два кабеля.

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Ожидается, что ASUS выпустит эту видеокарту к концу декабря. Что касается цен, то компания еще не объявила о них, но стоит приготовиться значительно переплатить в сравнении не только с эталонной видеокартой, но даже картами самой ASUS с традиционными воздушными системами охлаждения. Таким образом, в России надбавка может составить несколько десятков тысяч рублей.