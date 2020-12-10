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Последние пару дней сеть заполонили новости о долгожданной многими игре Cyberpunk 2077. Сегодня появилась еще одна интересная информация. В сети распространились изображения консоли Aya Neo с запущенной на ней игрой Cyberpunk 2077. Любопытно, что производительность железа мобильной системы позволяет получить 28-36 кадров в секунду, которые стабильно держались на протяжении всей демонстрации игры. Напомню, что выход игры состоится уже сегодня 10 декабря на персональных компьютерах и консолях следующего поколения. Что касается демонстрации игрового процесса на Aya Neo, то графические настройки остаются загадкой, но они, вероятно, установлены на минимум и трассировки лучей в любом случае ждать не стоит. Кроме того, качество самого видео ролика оставляет желать лучшего, поэтому говорить о детализации текстур в этой демонстрации не имеет смысла.

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Консоль Aya Neo оснащена экраном с разрешением 1280 × 800 пикселей, что является стандартным разрешением большинства планшетов среднего уровня. Aya Neo не имеет дискретного графического процессора, поэтому вся нагрузка по визуализации легла на встроенную графику Radeon Vega. В качестве центрального процессора используется APU AMD Ryzen 5 4500 оснащенный 6 ядрами графического процессора с тактовой частотой 1500 МГц. Это не топовый APU в серии Renoir-U, и не совсем понятно, почему Aya выбрала урезанную модель процессора и без SMT. Номинальный TDP процессора составляет 15 Вт.

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К сожалению разместить в данной новости видео не получается из-за возрастных ограничений, однако его можно посмотреть по данной ссылке.

Согласно видео описанию с установленной батареей, консоль способна выдержать до 2,5 часов игрового процесса с игре Cyberpunk 2077. Портативная консоль уже доступна для предварительного заказа в Китае, но компания еще не объявила о своих планах по глобальным продажам. Ранее было упомянуто, что в какой-то момент она будет предлагаться через краудфандинговый сайт. Что касается цены, то она ожидается на уровне 3999 юаней, что составляет около 500 евро или 600 долларов США за базовую модель.

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