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Спрос на высокопроизводительные графические процессоры в этом году значительно превысил предложение, как у AMD, так и NVIDIA. Впервые оба производителя конкурируют в сфере высокопроизводительных решений, а их выпуск происходит практически одновременно, в тот момент, когда к выходу готовятся несколько долгожданных игровых приложений.

Пока компания AMD не сдержала своего обещания избежать "бумажных" запусков. Поставки видеокарт серии Radeon RX 6800 выглядят из рук вон плохо, а большинство розничных продавцов даже не стали размещать предложения об их продаже на своих веб-сайтах.

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Как известно, завтра состоится выход флагманской видеокарты компании AMD серии RX 6000. Похоже, что проблемы с её поставками также не обойдут нас стороной. Например, один из крупнейших розничных продавцов компьютерного оборудования в Швейцарии, Digitec, сообщил, что компания ожидает отгрузки в общей сложности всего 35 видеокарт Radeon RX 6900 XT при запуске в продажу. Количество карт настолько мало, что компания Digitec решила устроить лотерею. Клиентов, желающих принять участие, просят создать учетную запись и нажать специальную кнопку, которая будет отображаться на каждой странице продукта, начиная с завтрашнего дня. В течение недели будут выбраны счастливые победители лотереи, которым достанется вожделенная новинка после того, как они произведут оплату в сумме 999 долларов.

"Сегодня, 4 декабря, мы узнали, что получим 35 видеокарт AMD RX 6900 XT в эталонном исполнении. Сроки доставки пока неизвестны. Как и в случае с AMD Radeon 6800, карт на всех не хватит", - сказал Янник Джейк, представитель компании Digitec.ch

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Швейцария является одной из самых богатых стран Европы, поэтому спрос на видеокарты Radeon высшего уровня, безусловно, будет высоким. Неясно, сколько единиц будет отправлено в другие страны и другим розничным продавцам. Так что желающим приобрести новинку в России придется запастись терпением.