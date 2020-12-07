Apple готовит 32-ядерные процессоры и 128-ядерные графические процессоры
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Как известно, в прошлом месяце компания Apple представила свой чип M1 с четырьмя высокопроизводительными и четырьмя энергоэффективными ядрами в паре с 8-ядерным графическим процессором. Этот чип используется в трех продуктах: MacBook Air, MacBookPro и Mac Mini. Apple постепенно выводит свою продукцию на архитектуру ARM и постепенно отказывается от архитектуры x86, но будет продолжать ей пользоваться, пока не будут готовы соответствующие замены.
Bloomberg сегодня сообщил о планах Apple по выпуску чипов следующего поколения для новинок. Статья основана на информации, полученной от людей, знакомых с текущими дорожными картами Apple, но которые предпочли не называть своих имен, пока информация не станет общедоступной.
Согласно статье, Apple сейчас активно разрабатывает новый чип, содержащий до 16 высокопроизводительных ядер. Однако сначала может быть выпущен вариант с 8 и 12 ядрами. Интересно, что 32-ядерный чип также находится в разработке, который должен стать преемником 28-ядерных настольных систем высокого класса с процессорами Intel (Mac Pro). Неясно, сколько маленьких ядер будет у такого чипа, но похоже, что и Apple, и Intel в ближайшие годы будут активно инвестировать в разработку гибридных процессоров. В настоящее время Intel разрабатывает свои процессоры Alder Lake, которые также основаны на гибридных процессорах.
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В статье также раскрываются планы Apple в отношении высокопроизводительных графических процессоров. Apple в настоящее время использует дискретные графические процессоры AMD, которые можно найти в ноутбуках и рабочих станциях. Например, в этом году компания выпустила 16-дюймовый ноутбук Macbook Pro на базе чипа Navi 12. Похоже, что Apple скоро найдет замену и этим решениям. По данным Bloomberg, компания работает над 16- и 32-ядерными графическими чипами.
Также ходят слухи, что у Apple могут быть графические процессоры и для своих высокопроизводительных настольных компьютеров. В разработке также находятся 64- и 128-ядерные графические процессоры, которые должны быть в несколько раз быстрее, чем графические карты AMD и NVIDIA, которые компания использует в настоящее время.
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По данным Bloomberg выпуск всех описываемых выше чипов запланирован на период с 2021 по 2022 год.
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