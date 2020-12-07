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Как известно, в прошлом месяце компания Apple представила свой чип M1 с четырьмя высокопроизводительными и четырьмя энергоэффективными ядрами в паре с 8-ядерным графическим процессором. Этот чип используется в трех продуктах: MacBook Air, MacBookPro и Mac Mini. Apple постепенно выводит свою продукцию на архитектуру ARM и постепенно отказывается от архитектуры x86, но будет продолжать ей пользоваться, пока не будут готовы соответствующие замены.

Bloomberg сегодня сообщил о планах Apple по выпуску чипов следующего поколения для новинок. Статья основана на информации, полученной от людей, знакомых с текущими дорожными картами Apple, но которые предпочли не называть своих имен, пока информация не станет общедоступной.

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Согласно статье, Apple сейчас активно разрабатывает новый чип, содержащий до 16 высокопроизводительных ядер. Однако сначала может быть выпущен вариант с 8 и 12 ядрами. Интересно, что 32-ядерный чип также находится в разработке, который должен стать преемником 28-ядерных настольных систем высокого класса с процессорами Intel (Mac Pro). Неясно, сколько маленьких ядер будет у такого чипа, но похоже, что и Apple, и Intel в ближайшие годы будут активно инвестировать в разработку гибридных процессоров. В настоящее время Intel разрабатывает свои процессоры Alder Lake, которые также основаны на гибридных процессорах.

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В статье также раскрываются планы Apple в отношении высокопроизводительных графических процессоров. Apple в настоящее время использует дискретные графические процессоры AMD, которые можно найти в ноутбуках и рабочих станциях. Например, в этом году компания выпустила 16-дюймовый ноутбук Macbook Pro на базе чипа Navi 12. Похоже, что Apple скоро найдет замену и этим решениям. По данным Bloomberg, компания работает над 16- и 32-ядерными графическими чипами.

Также ходят слухи, что у Apple могут быть графические процессоры и для своих высокопроизводительных настольных компьютеров. В разработке также находятся 64- и 128-ядерные графические процессоры, которые должны быть в несколько раз быстрее, чем графические карты AMD и NVIDIA, которые компания использует в настоящее время.

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По данным Bloomberg выпуск всех описываемых выше чипов запланирован на период с 2021 по 2022 год.