Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

AMD Navi 23

Спецификации и дополнительные сведения о графическом процессоре AMD Navi 23 стали известны благодаря Igor'sLAB. Вчера утечка раскрыла предварительную информацию о требованиях к питанию графического процессора на основе RDNA2 под названием Navi 24, который, вероятно, станет процессором начального уровня и основой будущей маломощной мобильной видеокарты.

анонсы и реклама GIGABYTE 3060Ti EAGLE OC в Ситилинке RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC в Ситилинке RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке 3060 Ti - уже в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Между тем, у Igor Wallosek есть дополнительная информация о Navi 23, графическом процессоре, который, как ожидается, будет использоваться в предстоящем преемнике карты Radeon RX 5500M, основанном на Navi 14.

Ранее было объявлено, что графический процессор Navi 23 будет предлагаться со значениями Total Graphics Power (TGP) 65 Вт, 80 Вт и 90 Вт. Это предварительные показатели мощности для мобильной версии графического процессора Navi 23. Графический процессор также может предлагаться с более высоким TGP для настольных версий, что, несомненно, также будет предлагаться в какой-то момент.

реклама

По словам Igor Wallosek, графический процессор Navi 23 будет 128-битным с поддержкой до восьми модулей памяти GDDR6 (поэтому следует ожидать конфигураций на 4 или 8 ГБ). Подтверждено, что графический процессор поддерживает API DirectX 12_1, Vulkan 1.1, OpenGL 4.6 и OpenCL 2.2, а также Liquid VR - набор технологий для виртуальной реальности.

Игорь утверждает, что на этом графическим процессором будет поддерживаться в общей сложности 5 выходов на дисплей, включая DisplayPort, HDMI 2.1 и USB Type-C. Что касается кодирования видео, графический процессор поддерживает декодеры VP9, HEVC, H.265, VC1. Кроме того, новинка поддерживает интерфейс PCI Express 4.0 x8.

реклама

AMD Navi 23 GPU, Источник: Igor’sLAB Графический процессор Navi 23 имеет максимальную тактовую частоту 2350 МГц, что намного ниже, чем частота графического процессора Navi 21, но стоит напомнить, что это мобильный графический процессор, который может иметь пониженные частоты для удовлетворения требований к питанию. Графический процессор Navi 23 имеет максимальную тактовую частоту 2350 МГц, что намного ниже, чем частота графического процессора Navi 21, но стоит напомнить, что это мобильный графический процессор, который может иметь пониженные частоты для удовлетворения требований к питанию.

реклама

AMD Navi 22

Патрик Шур раскрыл предварительные спецификации графического процессора Navi 22 для мобильных видеокарт. Этот процессор появиться в линейке компании AMDкак под названием Radeon RX 6700M в грядущей линейке RDNA2.

Выяснилось, что размер кристалла графического процессора составляет 334,54 мм2, что заметно меньше, чем у графического процессора Navi 21 с размером кристалла 520 мм2. В отличие от Navi 21, который предлагает 80 вычислительных блоков (5120 потоковых процессоров), Navi 22 может предложить до 40 вычислительных блоков (2560 потоковых процессоров). Однако неясно, сколько точно вычислительных блоков будет задействовано в мобильной версии этого процессора.

По словам источника, следует ожидать двух неназванных вариантов. Первый вариант имеет TGP 146 Вт, что довольно много для мобильной видеокарты. Этот графический процессор будет иметь 192-битную шину памяти, как и настольные варианты. Это означает, что видеокарты на базе этого графического процессора могут предложить 6 ГБ и 12 ГБ памяти GDDR6.

Второй вариант будет предлагаться в трех диапазонах мощности: 90 Вт, 110 Вт и 135 Вт с необычной шириной шины памяти 160 бит, что позволит оснастить карту 5 ГБ или 10 ГБ памяти GDDR6.



Что касается Navi 24, то согласно новым данным, опубликованным Патриком Шуром, Navi 24 будет мобильным процессором начального уровня, доступным в двух вариантах: Navi 24 XM и Navi 24 XML. Спецификаций данных графических чипов не известны, но есть информация о их требования к питанию. Графический процессор модели XM будет иметь общую графическую мощность 35 Вт, 42,5 Вт и 50 Вт. Вариант XML NV24 будет иметь только TGP 25 Вт. Такие значения TGP подразумевают конкуренцию с интегрированным графическими процессорами, а также с Intel Xe Max или серией GeForce MX.