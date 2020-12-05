Обнаружены первые ноутбуки с мобильными картами GeForce RTX 3000
Несколько неожиданных новостей пришло от инсайдера @momomo_us, который обнаружил первые ноутбуки с мобильными видеокартами серии GeForce RTX 3000, представленные в Нидерландах. Ноутбуки оснащены еще не анонсированными видеокартами NVIDIA, такими как RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060.
реклама
Самым мощным является вариант с процессором Intel Core 10-го поколения i9-10980HK в паре с GeForce RTX 3080 Max-Q. Ноутбук Gigabyte AERO 17 HDR с такими характеристиками будет продаваться по чрезвычайно высокой цене в 5134 евро.
Intel Core i7-10870H будет предлагаться с графическими картами RTX 3070 Max-Q и RTX 3060 Max-P. Следовательно, самая дешевая модель будет оснащаться процессором Core i7-10870H и GeForce RTX 3060 Max-P, а ее розничная цена будет составлять 2026 евро.
Согласно данным, компания Gigabyte намерена обновить свою серию AORUS Aero как в 15, так и в 17-дюймовом форм-факторах. Ноутбуки будут оснащаться дисплеями OLED с частотой до 240 Гц.
реклама
Интересным выглядит появление столь обширного списка мобильных видеокарт NVIDIA RTX 3000 в столь ранний срок, учитывая, что о новых мобильных графических картах Nvidia практически ничего не известно, и не было даже замечено каких-либо серьезных утечек с их описанием. Ожидается, что эти графические процессоры дебютируют в ноутбуках с процессорами серии AMD Ryzen 5000H под кодовым названием Cezanne, а также в высокопроизводительных мобильных процессорах Intel Tiger Lake-H. И те, и другие не ожидается раньше первого квартала следующего года.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила