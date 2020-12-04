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Сегодня на techpowerup появились занимательная информация о том, что графические драйверы AMD сжирают целое ядро у процессора, когда в системном блоке установлена видеокарта от Nvidia. Если углубиться в это, похоже, что повинен в этом процесс RadeonSettings.exe.

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После того, как этот процесс остановлен вручную, производительность восстанавливается до ожидаемого уровня, и загрузка ЦП снова становится нормальной. Это подтверждает, что драйвер AMD является причиной высокой загрузки процессора. В идеале перед заменой видеокарты следует удалить текущий драйвер видеокарты, сменить графический ускоритель, а затем установить новый драйвер в указанном порядке. Но большинство обычных пользователей так и делают, но другие просто не знают о том, что существует такая вещь, называемая «драйвер видеокарты», и о том для чего он нужен.

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Автор статьи на techpowerup провел несколько быстрых тестов производительности в реальном игровом процессе на 8-ядерном, 16-поточном ЦП и обнаружил небольшую потерю FPS. Отличие конечно минимальное, и пользователь вряд ли заметит разницу, но осадочек, как говорится, останется. Как выяснилось, виновником такого развития событий являются недочеты программного кода драйвера. Остается надеяться, что AMD исправит эту ошибку. Однако простым решением является банальное удаление старого драйвера как перед установкой новой видеокарты, так и после, если новый драйвер и карта уже установлены.

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Полную версию статьи и умозаключения автора можно прочитать по данной ссылке.