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Несколько дней назад Motorola анонсировала смартфон Moto G 2021 на чипсете серии Snapdragon 800. Теперь надежный источник информации в лице инсайдера @evleaks раскрыл более подробную информацию о готовящемся телефоне, а также реальное фото устройства.

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Название Moto G еще не окончательно подтверждено. На данный момент внутреннее имя телефона - Motorola Nio. Согласно ранее просочившейся информации, смартфон будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти в стандартной комплектации. Однако есть признаки того, что будет также версия на 12 Гб ОЗУ и внутренним накопителем на 256 ГБ. Что касается дизайна, то новая Motorola позаимствовала 6,7-дюймовый дисплей, используемый в Moto G 5G Plus, который появился в начале этого года. На дисплее с левой стороны находится двойное отверстие под датчики фронтальной камеры.

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Moto G 5G Plus Изображение задней панели новинки к сожалению не было опубликовано, но можно предположить, что она очень похожа на Moto G 5G Plus. Более того, есть сведения, что смартфон будет использовать 64-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельный датчик глубины и 16-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Фронтальные датчики включают основную 16-мегапиксельную камеру и 8-мегапиксельный дополнительный датчик. Кроме того, Motorola Nio имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч и поставляется с системой Android 11 из коробки. Motorola Nio, следующая работа семейства Moto G, должна появиться в первом квартале 2021 года.

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Стоит сказать, что после анонса чипсета Snapdragon 888 компания Motorola официально объявила о выпуске нового флагмана на его основе. Что еще более интересно, в компании заявили, что в ближайшее время будет выпущен смартфон высокого класса серии Moto G. И то, что Motorola выпустит смартфон на Snapdragon 888, не вызывает никаких опасений. На данный момент есть все основания полагать, что телефонов серии Moto G будет больше, чем один. А флагманская версия будет оснащаться чипсетом Snapdragon 888. Почти все крупные производители смартфонов готовят свои устройства на базе новейшего чипсета Qualcomm, и для Motorola было бы ошибкой не предложить потребителям свой телефон.