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Недавно представленная компанией AMD функция SAM ( Smart Access Memory) позволяет пользователям соединить видеокарты серии Radeon RX 6000 с процессором серии Ryzen 5000, чтобы иметь возможность воспользоваться давно забытой функцией PCIe в виде панели Resizable Bar. Однако в настоящее время AMD предоставляет доступ к этой технологии только для этой конкретной комбинации компьютерных компонентов, хотя сама технология не принадлежит компании AMD, а включена в спецификацию PCIe. Остается лишь вопросом времени, когда компания NVIDIA активирует эту функцию для своих видеокарт, кроме того, не должно возникнуть никаких технических проблем с ее включением на платформе Intel. Сегодня в сети появились первые результаты тестирования материнской платы Intel Z490 (ASUS ROG Maximus XII EXTREME) с прошивкой 1002 от 27 ноября совместно с видеокартой AMD Radeon RX 6800 XT. И данное тестирование показывает, что технология SAM действительно работает независимо от конкретной платформы.

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Сочетание центрального процессора Intel Core i9-10900K и AMD RX 6800 XT демонстрирует повышение производительности во всех тестовых играх, которые, по утверждению AMD поддерживают Smart Access Memory. Тестирование проводилось в четырех игровых приложениях: Assassin's Creed Valhalla, Forza Horizon 4, Red Dead Redemption 2 и Rainbow Six Siege. Результаты, как говорится не нуждаются в особых комментариях. На представленных диаграммах результаты с использованием SAM находятся сверху. Интересно, что наблюдаются либо значительные улучшения в минимальной частоте кадров, либо значительное увеличение средней частоты кадров, но практически не изменяется максимальная частота кадров. Стоит обратить внимание, что на диаграмме игры Forza Horizon 4 есть ошибка, и протестированное разрешение на самом деле составляет 1440p, а не 1080p.