Дефицит GeForce RTX 30 связан с проблемами с чипами, подложкой и поставкой компонентов
Компания NVIDIA вчера выпустила четвертую видеокарту серии GeForce RTX 3000, и в четвертый раз мы наблюдаем огромный спрос, превышающий предложение.
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Совершенно очевидно, что NVIDIA не может предоставить достаточно графических процессоров своим партнерам, как и AMD со своей серией Radeon RX 6000. Проблемы связаны не только с поставкой пластин графического процессора, но также с ограниченными компонентами и подложками.
Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс недавно приняла участие в 24-й ежегодной технологической конференции Credit Suisse, где рассказала, с какими проблемами в настоящее время сталкивается производитель. Она подтвердила, что ограничения на поставку связаны не только пластинами и кремнием, но также компонентами и подложками.
"У нас действительно есть ограничения на поставку, и наши ограничения на поставку выходят за рамки того, что мы наблюдаем в отношении пластин и кремния, но да, некоторые ограничения связаны с подложками и компонентами. В течение квартала мы продолжаем работать над нашим поставками и считаем, что спрос, вероятно, превысит предложение в четвертом квартале", - сказала Колетт Кресс.
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Проблемы с поставками подложек и компонентов являются новой информацией от NVIDIA. Напомню, что почти два месяца назад генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг уже упоминал, что в течение года спрос будет превышать предложение.
Как отмечает портал Tom’s Hardware, даже если проблемы с поставками будут решены к 2021 году, производителям и дистрибьюторам все равно придется конкурировать за грузовые места в авиаперевозках с другими компаниями, не связанными с электроникой.
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В январе NVIDIA должна раскрыть свои планы относительно графического сегмента среднего уровня с новыми видеокартами на базе GA106 (серии RTX 3060/3050). Ожидается также, что в первом квартале компания также анонсирует свою новую мобильную графику на базе Ampere.
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