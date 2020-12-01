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MinisForum представила мини-ПК EliteMini UM700 с процессором AMD Ryzen 3750H

Компания MinisForum представила компактный ПК EliteMini UM700 на базе чипа AMD Ryzen 3750H с графикой RX Vega 10
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 Компания Minisforum являющаяся одним из ведущих разработчиков компьютеров в формате Mini, только что выпустила еще один новый продукт под названием EliteMini UM700 на базе процессора AMD Ryzen 7 3750H. Данный процессор имеет четыре ядра и восемь потоков, работает на базовой тактовой частоте 2,3 ГГц и на 4,0 ГГц в boost режиме, имеет общий объем кеш-памяти L3 4 МБ и оснащен встроенным графическим процессором Radeon RX Vega 10, работающем на частоте до 1400 МГц.

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 Несколько месяцев назад Minisforum представила DeskMini DMAF5 с процессором AMD Ryzen 5 3550H на INDIEGOGO. EliteMini UM700 является обновленной версией DeskMini DMAF5, предлагающей потребителям более высокую производительность в очень компактном корпусе.

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 Ультра компактная система EliteMini UM700 поддерживает различные типы расширения хранилища, включая 2,5-дюймовый слот для жесткого диска SATA (SATA 3.0 6,0 Гбит / с) и слот M.2 2280 NVMe для SSD (поддержка объема до 2 ТБ). Кроме того, покупатель может комбинировать HDD и SSD, чтобы лучшего удовлетворения своих предпочтений. Компьютер имеет поддержку беспроводных сетей Intel Wi-Fi 6 и BlueTooth 5.1. Кроме того, новинка поставляется с предустановленной операционной системой Windows 10 Pro. Полный перечень спецификаций можно посмотреть в таблице ниже.

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amd ryzen ryzen 7 3750h ryzen 3750h
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Как такое будет так и скажешь, а пока что отбитые амудэшники 14 лет срут интел, но большую часть этого времени сами же на интеле и сидели
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Slow Mo
14:30
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Борис Копыльцов
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Вадим Диденко
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Опять эту дичь загоняют за бюджетную сборку. Да тут с Алика платформа на Зионе Е5-2620v3 с 16ГБ ОЗУ ДДР4 и новой мамкой стоит дешевле чем один только AMD Ryzen 3 PRO 4350G. Где тут бюджетная то!!!
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