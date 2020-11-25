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Все мы видели множество утечек по серии процессоров AMD Ryzen 5000U, но они всегда были связаны с чипами под кодовым названием Lucienne, которые считаются обновлением ядер Renoir в Zen2. С другой стороны, чипы Cezanne будут основаны на архитектуре Zen3, которая уже используется в недавно анонсированной серии настольных центральных процессоров Ryzen 5000.

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Как известно компания AMD включила в серию Ryzen 5000U чипы Lucienne и Cezanne. О некоторых представителях серии ранее уже появлялась информация, например, о процессорах Ryzen 5 5500U или Ryzen 7 5700U, которые основаны на архитектуре Zen2. Между тем, процессор, который только что был замечен в базе данных Geekbench является первым представителем мобильных процессоров Zen3, таким чипом стал Ryzen 7 5800U.

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Базовая частота процессора составляет 1,9 ГГц, а частота в boost режиме - 4,4 ГГц. Согласно предыдущим отчетам, базовая частота должна составлять 2,0 ГГц, поэтому на данный момент не ясно, является ли такое значение корректным, или AMD изменила спецификации. В целом ожидается, что тактовая частота в разгоне будет на 200 МГц выше, чем у Ryzen 7 4800U «Renoir». Ядра графического процессора Vega также будут разогнаны до 2,0 ГГц вместо 1,75 ГГц в предыдущем поколении.

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Согласно Geekbench Ryzen 7 5800U оказывается на 20% быстрее, чем Ryzen 7 5700U в однопоточном тесте, при этом предлагая улучшение только на 2,6% в многопоточном тесте.

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