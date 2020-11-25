ASUS зарегистрировала RX 6900 (не XT) в ЕЭК
Компания ASUS, возможно, случайно подтвердила существование Radeon RX 6900. На данный момент AMD представила три карты на архитектуре RDNA 2, из которых RX 6900 XT является флагманской, а Radeon RX 6800 и RX 6800 XT пока являются самыми младшими представителями новой линейки AMD, но ожидается, что на каком-то этапе компания анонсирует карты серии RX 6700.
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Согласно появившейся информации у ASUS, по-видимому, запланировано семь карт Radeon RX 6900, об этом свидетельствует запись о регистрации продуктов в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Список, скриншот которого размещен ниже, включает четыре карты ROG Strix, две модели линейки TUF и обычную модель RX 6900. Все указанные в списке видеокарты имеют 16 ГБ видеопамяти и имеют следующие названия:
- ROG-STRIX-LC-RX6900-16G-GAMING
- ROG-STRIX-LC-RX6900-16G-GAMING
- ROG-STRIX-RX6900-16G-GAMING
- ROG-STRIX-RX6900-16G-GAMING
- TUF-RX6900-16G-GAMING
- TUF-RX6900-O16G-GAMING
- RX6900-16G
Конечно, ASUS могла зарегистрировать эти карты под неправильными названиями моделей без XT. Если это так, то в начале следующего года компания, вероятно, выпустит семь кастомных видеокарт RX 6900 XT. С другой стороны, компания могла предположить, что AMD планирует анонсировать RX 6900 на каком-то этапе и заранее зарегистрировала соответствующие модели. В любом случае, появление большего количества нестандартных карт должно предоставить потребителям дополнительный выбор, когда розничные торговые сети получают их в достаточном количестве.
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