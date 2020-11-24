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Один из участников форума Weibo разместил фотографии своего домашнего персонального компьютера, изготавливаемого в Китае. Всё бы ничего, но особенностью данного компьютера является то, что он построен на базе процессора Phytium FT-2000/4, спроектированного и изготовленного в Китае.

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За производство описываемого игрового компьютера PKS ответственна компания China Electronics (CEC). Возможно, многие раньше даже не слышали об этой компании, но у себя на родине китайский производитель довольно известен и является материнской компанией Phytium. Неудивительно, что PKS будет использовать один из 64-битных процессоров Phytium FeiTeng на базе ARMv8.

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Производством процессора FT-2000/4 для Phytium занимается компания TSMC на базе 16-нм технологического процесса. Процессор FT-2000/4 оснащен четырьмя физическими ядрами FTC663, имеющими три различных значения тактовых частот: 3 ГГц, 2,6 ГГц и 2,2 ГГц. Кроме того, процессор имеет 4 МБ кеш-памяти второго уровня и 4 МБ кеш-памяти третьего уровня. Также, FT-2000/4 может похвастаться небольшим значением энергопотребления, которое составляет всего 10 Вт, что не удивительно, учитывая применяемую архитектуру ARM.

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Процессор FT-2000/4 имеет поддержку 34 линий PCIe 3.0, а также может похвастаться поддержкой памяти стандарта DDR4-3200, работающей в двухканальном режиме. Кроме того, игровой компьютер PKS имеет общий объем оперативной памяти 32 ГБ памяти и комплектуется графической картой с объемом локальной памяти 8 ГБ памяти. Конкретное название графического ускорителя не называется, но будет интересно посмотреть, станет ли китайский процессор мощностью 10 Вт узким местом в системе.

Что касается хранилища информации, то компьютер может похвастаться наличием портов SATA 3 общим количеством четыре штуки, к которым можно будет подключить как традиционные жесткие диски, так и твердотельные SSD накопители. Компьютер PKS оснащается единственным портом Gigabit Ethernet, шестью портами USB неизвестного поколения, HDMI разъемом и одним DisplayPort.

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Персональный компьютер PKS является отечественным для китайского рынка продуктом и, скорее всего, будет оснащаться собственной операционной системой, такой как UOS (Unity Operating System) или NeoKylin. Стоит сказать, что китайские операционные системы основаны на различных дистрибутивах Linux, поэтому список поддерживаемых игровых приложений для данной системы будет весьма ограничен. Пользователям придется использовать такое программное обеспечение, как Wine или CrossOver для того, чтобы можно было запускать игры для Windows. Однако, игровой ПК PKS может стать весьма востребованным в кибер спортивной среде Китая, или стать вариантом игровой системы начального уровня.