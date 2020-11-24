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Группа разработчиков микросхем Apple недавно представила свое самое быстрое процессорное ядро, которое можно найти в чипе M1 компании, разработанном для ноутбуков и мини-ПК. Процессор имеет восемь ядер, которые представлены четырьмя маломощными малыми ядрами и четырьмя большими высокопроизводительными ядрами. В итоге, согласно имеющимся тестам, процессор M1 от Apple оказался чрезвычайно быстрым. Однако данный процессор Apple Silicon, похоже, будет устанавливаться в небольших ноутбуках размером не более, чем 13-дюймовый MacBook Pro. Похоже, что всё скоро изменится. Появились данные, что компания Apple для моделей более высокого класса, таких как 16-дюймовый MacBook Pro, требующих большей производительности готовит еще более производительный процессор.

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Новинка получит название Apple M1X. Новый процессор, предназначенный для ноутбуков высокого класса и самых требовательных рабочих нагрузок, призван обеспечить новый уровень производительности. Благодаря 12-ядерному дизайну с восемью большими и четырьмя маленькими ядрами процессор M1X будет обеспечивать гораздо лучшую производительность, чем M1. Информации о входящем в состав процессора графическом чипе и памяти в настоящее время нет. Согласно источнику информации процессор Apple M1X должен выйти ориентировочно в первом квартале 2021 года. Таким образом, всем нам необходимо немного набраться терпения и подождать анонса или утечек информации, которые по ходу приближения официального представления появляются с завидной регулярностью.