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Как известно, майнеры со всего мира всегда с нетерпением ждут выхода новейших видеокарт от обоих производителей графических процессоров, в надежде получить еще более мощную аппаратную составляющую для своих ферм, что вызывает справедливые возмущения среди любителей компьютерных игр, для которых каждый выпуск нового поколения GPU, является глотком свежего воздуха в деле повышения количества кадров в секунду в любимых игровых приложениях. И, если новинки показывают хорошую производительность в добыче криптовалют, то у геймеров традиционно возникают проблемы с покупкой заветных видеокарт. Похоже, что подобная участь может постичь и грядущие карты на GPU RTX 3060 Ti. Первые карты GeForce RTX 3060 Ti еще не успев поступить в продажу, уже стали доступны некоторым пользователям, которые успели проверить их "шахтерские" возможности. Свежий отчет от Chiphell показывает, что одна из моделей карты, которая была лишена каких-либо наклеек и обозначений довольно хорошо работает в майнинге Ethereum. Пользователь ограничил энергопотребление видеокарты до 120 Вт (60% от запаса в 200 Вт) и разогнал память на 1200 МГц до эффективных 16 Гбит/с. В результате видеокарта показала производительность около 61 MH/s, что примерно на 10 MH/s больше, чем может предложить Radeon RX 5700 при мощности 160 Вт.

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Программное обеспечение TechPowerUP GPU-Z еще не распознает видеокарту, но данные датчиков уже доступны.