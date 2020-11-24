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Компания Cougar сегодня представила новый корпус MX440-G RGB для материнских плат формата ATX в исполнении Mid-Tower с великолепным дизайном. На передней части корпус корпуса имеет большую лицевую панель из закаленного стекла, которая находится на расстоянии одного дюйма над всасывающими вентиляторами, с большими воздухозаборниками по бокам. Три вентилятора диаметром 120 мм располагаются за пылевым фильтром. В верхней части новинки расположены посадочные места под еще два 120-мм вытяжных вентилятора с пылевым фильтром. В целом, при желании в корпус пользователь может установить самостоятельно, кроме указанных выше двух вентиляторов, еще один вытяжной сзади диаметром либо 120 мм либо 140 мм.

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Внутреннее убранство Cougar MX440-G RGB отличается традиционной компоновкой с горизонтальными секциями, но нижний отсек не полностью отгорожен стенкой, если смотреть с левой стороны. Лоток материнской платы вмещает видеокарты длиной до 320 мм и процессорные кулеры высотой до 170 мм. Система хранения может быть организована двумя лотками для 3,5-дюймовых / 2,5-дюймовых накопителей и четырьмя дополнительными местами для 2,5-дюймовых накопителей. Передняя панель корпуса позволяет подключить периферийные устройства по двум портам USB 3.x и одному USB 2.0/1.1. Также на корпусе присутствуют традиционные разъемы для микрофона и наушников.

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Размеры корпуса составляют 215 мм x 424 мм x 505 мм (ШхГхВ). Стоимость новинки на данный момент остается не известной.