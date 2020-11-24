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Сегодня в Twitter Патрик Шур, который часто размещает информацию со спецификациями будущих продуктов AMD, опубликовал возможные спецификации видеокарт серии RX 6700.

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Судя по всему, новинка может получить 12 ГБ локальной видеопамяти, что станет новой вехой среди видеокарт среднего уровня. Пока неизвестно, какую ширину получит интерфейс шины памяти новинки. Возможно шина будет шириной 192 бит (6 чипов по 16 Гбит) или AMD использует для RX 6700 чипы со смешанной плотностью на шине памяти шириной 256 бит (например, 4x 16 Гбит и 4x 8 Гбит). Сейчас даже самые быстрые чипы GDDR6 по стандарту JEDEC, работающие на скорости 16 Гбит/с, дадут пропускную способность памяти только 384 ГБ/с, что меньше 448 ГБ/с, которыми обладает текущая серия RX 5700. Возможно, использование технологии Infinity Cache сможет компенсировать снижение пропускной способности.

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Что касается мощности видеокарты, ожидается, что Radeon RX 6700 XT (Navi 22 XT) будет иметь типичную графическую мощность в пределах 186-221 Вт, в то время как RX 6700 (Navi 22 XTL) может иметь диапазон TGP от 146 до 156 Вт. Это может означают, что по крайней мере младшая карта линейки Radeon RX 6700 может обойтись одним 8-контактным разъема питания PCIe. Портал VideoCardz прогнозирует, что RX 6700 XT может иметь 40 вычислительных блоков, что составляет 2560 потоковых процессоров, а RX 6700 - 36 вычислительных блоков, что составляет 2304 потоковых процессоров, то есть таким же точным количеством шейдеров, как и в предыдущем поколении. Секретным оружием в деле повышения производительности новой линейки может стать значительно более высокая тактовая частота графического процессора и, возможно, использование Infinity Cache.