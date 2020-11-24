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С момента дебюта смартфона Poco F1 независимый суббренд Xiaomi выпустил множество устройств в различных сегментах. Китайский производитель смартфонов в настоящее время имеет три линейки, а именно Poco C, Poco M и Poco X. Совсем скоро производитель планирует добавить еще одно устройство в свою серию M. Этим устройством должен стать Poco M3, о котором ходят слухи уже пару недель. Poco уже объявила, что запустит устройство 24 ноября, то есть уже завтра.

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В преддверии официального анонса Poco раскрыла некоторые характеристики устройства в серии твитов в своем официальном аккаунте Poco Global. По заявлению бренда, M3 будет иметь большой 6,53-дюймовый дисплей. За работу смартфона будет отвечать однокристальная система нижнего среднего уровня Snapdragon 662 от Qualcomm. За автономную работу смартфона будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. На данный момент POCO не рассказала больше ничего о своем предстоящем бюджетном смартфоне.

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На прошлой неделе в сети появилось изображение Poco M3. На нем представлено устройство в нескольких цветовых вариантах, а именно: черном, желтом и фиолетовом. Устройство имеет массивный прямоугольный модуль на задней панели с задними камерами и большим логотипом POCO. На лицевой стороне можно увидеть большой дисплей с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Учитывая предыдущие слухи, дисплей будет иметь разрешение Full HD + с защитным стеклом Gorilla Glass, а также 6 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.

Что касается камер, то предполагается наличие 8-мегапиксельной селфи-камеры и основного 48-мегапиксельного датчика на задней стороне. Конечно, смартфон будет работать на последней версии операционной системы Android 10 с собственной оболочкой от Poco.