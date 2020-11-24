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Компания AMD объявила, что представит инструменты Adaptive Undervolting для своего программного обеспечения Boost Overdrive, доступного для новейших процессоров серии Ryzen 5000. Эта функция будет доступна после выпуска AGESA 1180 на материнских платах серии 400 и 500 ориентировочно в начале декабря, и для ее включения на уровне программного обеспечения потребуется обновление BIOS. Согласно информации AMD, этот инструмент будет динамически рассчитывать точное количество напряжения, необходимое для конкретной задачи, анализируя показания внутренних датчиков (например, рабочую нагрузку, температуру) и адаптируя значения напряжения на лету со скоростью до 1000 раз в секунду.

Такой подход AMD открывает новую эру в регулировке напряжения ЦП, которая обычно позволяет пользователям понижать напряжение ЦП постепенно в приложениях для стресс тестов, играх или другие специализированные приложения. Это означает, что у ЦП будет достаточно энергии в сценариях, когда используется полная вычислительная мощность ЦП.

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Данная технология приведет к более длительному сроку службы процессора (меньшее напряжение означает меньшую нагрузку на ЦП), наряду с пониженным энергопотреблением, что не важно в условиях роста энергопотребления современных топовых процессоров. Однако еще одна очень привлекательная сторона этого уравнения - повышенная производительность вашего процессора. Все мы знаем об эффекте «кремниевой лотереи», когда разные процессоры имеют разные характеристики мощности; и мы также знаем, что производители процессоров устанавливают базовые напряжения таким образом, чтобы большинство производимых процессоров для данного уровня (например, Ryzen 9 5900X) могли работать «без проблем».

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AMD Adaptive Undervolting будет интеллектуально и динамически применяться в соответствии с характеристиками мощности конкретных процессоров. Более низкие напряжения на кривой нагрузки ЦП позволят снизить температуру, что может позволить поддерживать более высокие тактовые частоты в течение более длительных периодов времени, чем при подаче полного исходного напряжения.

AMD Adaptive Undervolting позволит пользователям менять характеристики пониженного напряжения по ступеням с шагом 3-5 милливольт. Максимальное количество ступеней равняется 30 (это означает максимальное снижение напряжения до 90-150 милливольт). AMD заявляет, что включение этой функции может привести к увеличению однопоточной производительности до 2% и многопоточной производительности до 10%, поскольку более низкие температуры позволяют процессору более агрессивно ускоряться в этих условиях.

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Компания AMD также заявила, что данная функция будет применима ко всем новым процессорам в будущем, однако включение этой технологии на процессорах до Ryzen 5000 невозможно, поскольку для этого требуются инженерные оптимизации, которые были введены только в серии Ryzen 5000. Функция Adaptive Undervolting сначала будет доступна через настройки BIOS, но AMD планирует добавить такую возможность специальной утилитой.