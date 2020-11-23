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Судя по имеющейся информации, появление смартфона LG Stylo 7 состоится уже в 2021 году. Пока информации об этом телефоне очень мало. Тем не менее, ресурс 91mobiles недавно выпустил несколько рендеров LG Stylo 7 на основе CAD, которые основаны на данных из надежных источников. Эти изображения показывают полный и уникальный дизайн этого смартфона. Предстоящий телефон LG Stylo 7 будет оснащен необычной задней панелью, а на передней панели телефона будет использоваться экран с отверстием под фронтальную камеру.

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Источник утверждает, что его размер дисплея составит 6,8 дюйма. На тыльной стороне устройства располагается вертикальный модуль из четырех камер и стилус. Отверстие под стилус располагается с нижнего торца смартфона. Информации о применяемом при изготовлении материале задней панели пока нет.

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Сенсор распознавание отпечатков пальцев телефона находится на правой стороне. На левой грани находится слот для SIM-карты, кнопка регулировки громкости и дополнительная кнопка, которая, скорее всего, будет предназначена для вызова Google Assistant. На нижней грани, кроме стилуса, смартфон будет иметь 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C для зарядки и нижние динамик и микрофон. Наконец, источник сообщает, что размеры LG Stylo 7 будут составлять 170,6 мм × 77 мм × 8,6 мм. В настоящее время срок выхода и подробная информация о аппаратной составляющей LG Stylo 7 все еще неизвестны.

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Напомню, что предшественник в лице LG Stylo 6 был выпущен в марте 2020 года и стоит на данный момент 219,99 долларов.