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Два года назад компания ZTE, как и Huawei, оказалась в сложной ситуации после того, как запрет США наложил на компанию жесткие ограничения. В отличие от Huawei, ZTE не располагала достаточными ресурсами для поддержания своего бизнеса, что чуть не привело к её закрытию. Позднее правительство США и ZTE заключили соглашение, и после некоторых изменений компании удалось возобновить свою деятельность в качестве производителя смартфонов. Спустя два года ZTE произвела революцию на рынке смартфонов, выпустив первый коммерчески доступный смартфон с подэкранной камерой ZTE Axon 20 5G.

ZTE Axon 20 5G был представлен в сентябре и привлек много внимания. Хотя этой технологии еще предстоит развиваться, результаты работы такой камеры вполне удовлетворительны. Спустя два месяца после его выпуска китайская компания показала новый Axon 20 5G Extreme Edition. Обновленный смартфон получил новый цвет Orange.

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Оригинальный Axon 20 5G оснащен 6,92-дюймовой OLED-панелью разрешением Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Это настоящая полноэкранная панель благодаря отсутствию отверстия и каплевидного выреза. 32 мегапиксельная камера для селфи находится снизу. Работает смартфон на чипсете верхнего среднего уровня Snapdragon 765G от qualcomm. На задней стороне смартфона находится модуль из четырех камер, включающий основную камеру на 64 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп, макрообъектив на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Телефон работает под управлением Android 10 и питается от аккумулятора емкостью 4220 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.

Подробностей об Extreme Edition пока нет, но судя по названию, он просто обязан получить более мощную аппаратную начинку.