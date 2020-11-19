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Вчера компания AMD официально выпустила свою Radeon RX 6800 XT, и видеокарта уже одержала крупную победу в тесте 3DMark. Известный оверклокер Lucky_Noob (Альва Джонатан) установил мировой рекорд на своей эталонной видеокарте Radeon RX 6800 XT, обойдя несколько видеокарт RTX 3090 с жидким азотом.

В ходе независимого и собственного тестирования видеокарты Radeon RX 6800 XT выяснили, что новый графический процессор AMD Big Navi обеспечивает удивительно высокие тактовые частоты. Индонезийский оверклокер смог в полной мере использовать тактовые частоты, а также эталонное воздушное охлаждение.

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Тестовая платформа включала процессор AMD Ryzen 9 5950X, разогнанный до 5,42 ГГц на LN2, материнскую плату MSI MEG X570 GODLIKE, 16 ГБ памяти DDR4 с частотой 4000 МГц (тайминги CL14) и блок питания Corsair 1200 Вт. В то время как ЦП работал с охлаждением LN2, графический процессор был разогнан до 2,65 ГГц при его эталонном воздушном охлаждении с тремя вентиляторами.

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Что касается производительности, то AMD Radeon RX 6800 XT на частоте 2,65 ГГц набрала 47932 балла в 3D Mark Fire Strike, что в настоящее время является мировым рекордом для любой видеокарты с одним графическим процессором. GeForce RTX 3090 в сравнении при разгоне до 2,385 ГГц при охлаждении LN2 может набрать только 47725 баллов. Это первый раз за долгое время, когда AMD удалось обойти NVIDIA по тактовой частоте ядра.

У Radeon RX 6800 XT преимущество составляет менее 0,5%, но воздушное охлаждение по сравнению с охлаждением LN2 существенно повышает значение этого преимущества. Стоит учитывать, что Radeon RX 6800 XT даже не лучший графический процессор AMD, и это звание будет отдано Radeon RX 6900 XT, который выйдет в следующем месяце. Можно ожидать, что RX 6900 XT будет предлагать еще более высокую производительность при разгоне, и есть хорошие шансы, что с LN2 эти карты смогут преодолеть барьер 50K Fire Strike, установив новую планку для оверклокеров и будущих графических процессоров.