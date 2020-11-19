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Компании Samsung и TSMC являются единственными производителями, у которых на данный момент есть возможность производить чипы по 5-нм техпроцессу. Однако Samsung пока выступает в роли догоняющего по отношению к TSMC, но постепенно нагоняет своего главного конкурента. Как стало известно, южнокорейский производственный гигант планирует начать серийное производство 3-нм чипов в 2022 году.

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Исполнительный директор Samsung Electronics Пак Джэ Хонг заявил на недавнем мероприятии, что компания поставила перед собой цель начать массовое производство 3-нанометровых чипов в 2022 году. Исполнительный директор сообщил, что компания уже разрабатывает инструменты предварительного проектирования с основными партнерами. В настоящее время он инвестировал 116 миллиардов долларов в бизнес по производству микросхем нового поколения, включая изготовление микросхем для сторонних клиентов.

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Лидер Samsung Electronics Ли Цзайён ранее заявлял, что компания планирует использовать новейшую 3-нанометровую технологическую технологию Gate-all-around (GAA), которая разрабатывается для производства передовых микросхем и предоставления их клиентам по всему миру.

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Как известно, Samsung начала массовое производство 5-нм чипов и разрабатывает 4-нм техпроцесс. В отрасли производства микросхем Samsung Electronics в настоящее время занимает второе место и уступает только TSMC, которая занимает первое место с долей рынка 52% по состоянию на прошлый год.

Что касается конкуренции между TSMC и Samsung Electronics, то основатель TSMC Чжан Чжунмоу однажды сказал, что Samsung Electronics является очень сильным противником и "война" между TSMC и Samsung определенно не окончена.