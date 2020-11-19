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В начале текущего месяца в сети появились изображения видеокарты GeForce RTX 3060 Ti производства компании Gigabyte, а также небольшой видеоролик из одного из магазинов в Саудовской Аравии, на котором она была запечатлена. На тот момент конечно приобрести данные видеокарты не представлялось возможным, впрочем как и сейчас, однако, это было одним из первых подтверждений реального существования такого графического процессора, слухи о котором появились задолго до утечки.

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Сегодня в сети появилось очередное подтверждение наличия такой видеокарты, благодаря утечке из другого магазина, представители которого похвастались наличием у них графических карт поколения Ampere средней ценовой категории. Интересно, что такими картами снова оказались Gigabyte RTX 3060 Ti, относящиеся к линейке EAGLE (очевидно, что Gigabyte основательно подготовилась к релизу). Данное изображение появилось благодаря CPU infotech, который опубликовал фотографию этих карт социальной сети Facebook, подтвердив, что запуск ожидается уже очень скоро.

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Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti станет еще одним представителем новейшего поколения и будет основана на графическом процессоре Ampere GA104-200, которая должна вывести серию RTX 3000 на рынок среднего уровня. Ожидается, что рекомендованная производителем розничная цена RTX 3060 Ti составит около 399 долларов США, однако данные карты, очевидно будут несколько дороже своих эталонных аналогов.

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Что касается спецификаций, то по распространенным в сети данным графический процессор RTX 3060 Ti получит в свое распоряжение 4864 ядер CUDA и 8 ГБ локальной видеопамяти стандарта GDDR6. Карта RTX 3060 TI Eagle будет иметь систему охлаждения с двумя вентиляторами и двухслотовое исполнение. Напомню, что выход видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti официально запланирован на 2 декабря.