Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Компания PowerColor сегодня выпустила свою флагманскую видеокарту Radeon RX 6800 XT Red Devil. Эта видеокарта имеет просто гигантские размеры, она выполнена в трех слотовом исполнении и оснащена тремя вентиляторами, предназначенными для максимального охлаждения графического процессора Radeon RX 6800 XT. Два крайних вентилятора имеют размер 100 мм, а средний - 90 мм. Все три вентилятора имеют независимое управление. Система охлаждения включает в себя массивный алюминиевый радиатор с большим количеством ребер, покрывающий все элементы на плате, включаю сам процессор, чипы памяти и силовые элементы питания. Кроме того на задней стороне располагается металлическая пластина для усиления жесткости платы, оснащенная вырезами для беспрепятственного прохождения потока воздуха от вентиляторов.

анонсы и реклама Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде Упала цена 2070S ASUS Gaming 7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Обвал цен на RTX 2070 SUPER Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

Карта использует 16-фазный VRM, который получает питание от пары 8-контактных разъемов питания PCIe. На карте есть множество RGB элементов в виде шести длинных силиконовых диффузоров, которые проходят по всей длине карты, заканчиваясь на заднем конце, и выполняют роль воздушных направляющих. На задней панели изображен светящийся логотип Red Devil. Регулировать подсветку и настраивать под свой вкус позволяет специальное программное обеспечение. Возможности подключения дисплея такие же, как у эталонных карт от AMD: два порта DisplayPort, HDMI и USB-C. Особенностью карты является наличие двойного BIOS с различными профилями настроек производительности.

реклама

На данный момент компания PowerColor не раскрывает тактовые частоты, стоимость и сроки появления в продаже своего творения.