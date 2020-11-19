PowerColor обнародовала дизайн своей Radeon RX 6800 XT
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Компания PowerColor сегодня выпустила свою флагманскую видеокарту Radeon RX 6800 XT Red Devil. Эта видеокарта имеет просто гигантские размеры, она выполнена в трех слотовом исполнении и оснащена тремя вентиляторами, предназначенными для максимального охлаждения графического процессора Radeon RX 6800 XT. Два крайних вентилятора имеют размер 100 мм, а средний - 90 мм. Все три вентилятора имеют независимое управление. Система охлаждения включает в себя массивный алюминиевый радиатор с большим количеством ребер, покрывающий все элементы на плате, включаю сам процессор, чипы памяти и силовые элементы питания. Кроме того на задней стороне располагается металлическая пластина для усиления жесткости платы, оснащенная вырезами для беспрепятственного прохождения потока воздуха от вентиляторов.
Карта использует 16-фазный VRM, который получает питание от пары 8-контактных разъемов питания PCIe. На карте есть множество RGB элементов в виде шести длинных силиконовых диффузоров, которые проходят по всей длине карты, заканчиваясь на заднем конце, и выполняют роль воздушных направляющих. На задней панели изображен светящийся логотип Red Devil. Регулировать подсветку и настраивать под свой вкус позволяет специальное программное обеспечение. Возможности подключения дисплея такие же, как у эталонных карт от AMD: два порта DisplayPort, HDMI и USB-C. Особенностью карты является наличие двойного BIOS с различными профилями настроек производительности.
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На данный момент компания PowerColor не раскрывает тактовые частоты, стоимость и сроки появления в продаже своего творения.
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