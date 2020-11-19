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PowerColor обнародовала дизайн своей Radeon RX 6800 XT

Сегодня компания PowerColor представила свою флагманскую видеокарту Radeon RX 6800 XT Red Devil, оснащенную уникальной системой охлаждения с RGB подсветкой и двойным BIOS
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 Компания PowerColor сегодня выпустила свою флагманскую видеокарту Radeon RX 6800 XT Red Devil. Эта  видеокарта имеет просто гигантские размеры, она выполнена в трех слотовом исполнении и оснащена тремя вентиляторами, предназначенными для максимального охлаждения графического процессора Radeon RX 6800 XT. Два крайних вентилятора имеют размер 100 мм, а средний - 90 мм. Все три вентилятора имеют независимое управление. Система охлаждения включает в себя массивный алюминиевый радиатор с большим количеством ребер, покрывающий все элементы на плате, включаю сам процессор, чипы памяти и силовые элементы питания. Кроме того на задней стороне располагается металлическая пластина для усиления жесткости платы, оснащенная вырезами для беспрепятственного прохождения потока воздуха от вентиляторов.

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 Карта использует 16-фазный VRM, который получает питание от пары 8-контактных разъемов питания PCIe. На карте есть множество RGB элементов в виде шести длинных силиконовых диффузоров, которые проходят по всей длине карты, заканчиваясь на заднем конце, и выполняют роль воздушных направляющих. На задней панели изображен светящийся логотип Red Devil. Регулировать подсветку и настраивать под свой вкус позволяет специальное программное обеспечение. Возможности подключения дисплея такие же, как у эталонных карт от AMD: два порта DisplayPort, HDMI и USB-C. Особенностью карты является наличие двойного BIOS с различными профилями настроек производительности.

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 На данный момент компания PowerColor не раскрывает тактовые частоты, стоимость и сроки появления в продаже своего творения.

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Теги

amd radeon powercolor radeon rx 6000 radeon rx 6800 xt radeon rx 6800
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cupgrn
20:00
Радику 480 и 580 8гб так и не пригодились , памяти то много , а ФПС уже ниже 60. В 4к 6800 уже сейчас много где ниже 60 ФПС . А карт для 2к итак сейчас валом на рынке .
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Иванов Иван
19:57
ладно. не обижайся. ты не нищий. ты бюджетный. иди доедай xyй с маслом. я тебя отпускаю)
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti снова засветилась в одном из магазинов
Dima Khudyakov
19:55
Что это за тролль в Поверколор придумал сделать подсветку в виде раскалённого металла?
PowerColor обнародовала дизайн своей Radeon RX 6800 XT
Дмитрий
19:55
Результаты увидели, идите вздрочните, карта от вас не уйдет Через пару месяцев магазины будут завалены всеми сортами карт Всем кто не умеет ждать привет от психиатра передаю, и раздаю бесплатные талон...
Американцы ночуют у входа в магазин ради возможности купить AMD Radeon RX 6800 XT
cibershot
19:53
Меня интересует GTA6 которая не вышла, бежать карту брать?)) Иди уже к другу на кукан, заждался тебя))
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti снова засветилась в одном из магазинов
Jack Reacher
19:53
А смысл ,-на пиратке так же получаешь все обновления каждую среду Кряк не слетает с момента установки уже года 4 или больше Ибо у вас Легальная Копия Windows активированная ключом
PowerColor обнародовала дизайн своей Radeon RX 6800 XT
Suho
19:52
Elite и есть топовое среди космических симуляторов
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Вадим Пионер
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Exel Benchmark
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Exel Benchmark
19:50
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