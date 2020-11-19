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MSI представила мониторы серии PRO MP242

Компания MSI представила новую серию мониторов PRO MP242 для применения в коммерческих целях и домашнего использования
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 Нет сомнений, что компания MSI является одним из лидеров на рынке игрового оборудования, но также является пионером в области инновационных технологий. MSI частенько демонстрирует передовые технологии, которые оказывают значительное влияние на индустрию. Компания MSI продолжает разрабатывать современные и оптимальные по производительности устройства для всех категорий потребителей. Новые мониторы серии MSI PRO предназначены как для домашнего и повседневного использования, так и для бизнеса и коммерческой деятельности. В новую серию вошли два устройства: PRO MP242 и PRO MP242P. Созданные из современных материалов и оптимизированные для универсального использования в различных ситуациях, мониторы серии MSI PRO обеспечивают превосходное визуальное восприятие и удобство при эксплуатации.

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 Мониторы отлично подойдут для организации учебного процесса, позволяя переключать экран в разные режимы работы. Например, изображение на экране можно поделить на две зоны, чтобы можно было одновременно читать и смотреть какие-либо изображения. Благодаря функции поворота монитор PRO MP242P можно разворачивать на 90 градусов, поэтому при необходимости пользователь может смотреть на экран вертикально. Два встроенных динамика мощностью 2 Вт позволяют слушать аудиофайлы или присоединяться к онлайн-обучению без использования внешней аудио системы и наушников.

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