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Компания AMD показала сегодня тизер видеоролика Hangar 21 Technology Demo, который должен появиться в четверг, 19 ноября, через день после выпуска новых графических карт серии Radeon RX 6800.

В тизере, снятом с разрешением 1080p и 60 кадрами в секунду, явно не упоминается технология трассировки лучей, хотя кажется вероятным, что демонстрация технологии Hangar 21 каким-то образом будет её включать. В конце концов, трассировка лучей является одним из самых больших нововведений в архитектуре AMD RDNA 2, которая должна впервые появиться на видеокартах AMD. На каждый вычислительный блок приходится один ускоритель луча, это означает, что Radeon RX 6800 с рекомендованной розничной ценой 579 долларов получит 60 вычислительных блоков и ускорителей трассировки лучей. RX 6800 XT с рекомендованной розничной ценой 649 долларов будет иметь 72 вычислительных блока и ускорителя лучей, а флагманский RX 6900 XT, выход которого ожидается 8 декабря получит 80 вычислительных блоков и ускорителей лучей.

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Однако, судя по тому, что было известно ранее, ускорители лучей у AMD вряд ли будут работать так же, как ядра RT второго поколения NVIDIA, имеющиеся в видеокартах серии GeForce RTX 3000 на базе Ampere. Тем не менее, будет интересно посмотреть, что покажет демоверсия технологии Hangar 21. Если это произойдет, обязательно найдутся люди, которые попытаются запустить его и на картах NVIDIA и сравнить производительность различных способов реализации трассировки.

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Напомню, что выход видеокарт AMD Radeon RX 6800 и 6800XT состоится уже сегодня 18 ноября, однако, согласно информации от нескольких производителей, купить новинки будет весьма проблематично из-за слишком скудных запасов видеокарт.