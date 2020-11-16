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На сайте компании Inno3D обнаружено упоминание о грядущей видеокарте RTX 3060 Ti. Хотя в настоящее время в разделе нет списка моделей, это явный признак того, что запуск новой серии не за горами.

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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti изначально должна была выйти в продажу в середине ноября, но NVIDIA перенесла запуск на 2 декабря. Эта видеокарта должна получить цену чуть ниже четырехсот долларов США и будет основана на графическом чипе GA104. Новая видеокарта RTX 3060 Ti получит в свое распоряжение 4864 ядер CUDA, а объем локальной видео памяти GDDR 6 составит 8 ГБ. Интересно, что согласно имеющимся в сети слухам, вариант карты RTX 3060 без Ti, запуск которой запланирован на январь, будет иметь больше памяти, чем модель Ti, а именно 12 ГБ против 8 ГБ.

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Грядущая видеокарта среднего класса GeForce RTX 3060 Ti в настоящее время планируется в двух сериях: iChill X3 и TWIN X2. Неясно, будет ли видеокарта предлагаться в рамках серии iChill X4, которая доступна для модели RTX 3070.

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Серия Ampere iChill X3 оснащена новой системой охлаждения с тройными 9-сантиметровыми вентиляторами Scythe. Видеокарта буден оснащена специальным спойлером с RGB подсветкой в комплекте. В целом, система охлаждения с тремя вентиляторами на этом графическом процессоре мощностью менее 200 Вт должна быть относительно тихой. Пока что мы могли видеть только обзоры карты RTX 3080 iChill на базе графического процессора GA102 мощностью 320 Вт. Стоимость этого варианта карты естественно будет выше рекомендованной. Более простая модель Twin X2 выглядит точно так же, как RTX 3070 и должна получить стоимость равную рекомендованной компанией Nvidia.