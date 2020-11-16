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На прошлой неделе в сеть просочилось множество внутренних данных издательства Capcom. Как написал в Твиттере инсайдер @pokeprotos, эти данные содержат дополнительную информацию о следующей игре Capcom Resident Evil Village, в том числе о его выпуске, DLC, преимуществах предварительного заказа, многопользовательском режиме.

Как известно выпуск Resident Evil Village намечен на следующий год, но, основываясь на секретных документах, которыми поделился инсайдер, мы можем теперь узнать более точные сроки выпуска. Согласно документам, RE: Village планируется к выпуску в конце апреля 2021 года, а предварительные заказы начнут приниматься примерно в январе 2021 года. Демонстрационная версия игры должна быть выпущена за 3 недели до релиза.

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Кроме того, в просочившихся файлах упоминаются различные версии игры, включая обычное издание, цифровое расширенное издание, включающее дополнительные DLC, и коллекционное издание. Также упоминалась версия «E-Capcom» для PS4 / PS5, но эта версия, вероятно, будет доступна только в Японии.

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Помимо основной игры, Capcom, похоже, также выпустит онлайн-компаньона под кодовым названием "DOMINION".

Кроме того, появились дополнительные сведения о преимуществах предварительного заказа RE: Village и вышеупомянутом дополнительном пакете DLC. Этот DLC-пакет, включенный в цифровое расширенное издание, будет продаваться за 25 долларов США.

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Ниже показано изображение с подробным описанием DLC и преимуществ предварительного заказа.

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На данный момент проверить достоверность приведенной выше информации не представляется возможным. Однако подробности соответствуют тому, что ранее приходилось слышать о грядущей игре.

Игра Resident Evil Village планируется к выпуску на новых консолях PS5, Xbox Series X/S, ПК, а также, предположительно, на PS4 и Xbox One.