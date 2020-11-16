Radeon RX 6800 XT протестирована в игре Ashes of the Singularity
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В преддверии выхода новейших видеокарт компании AMD серии Radeon RX 6000, появляется всё больше сведений об их реальной производительности благодаря различным утечкам информации. Вот и сегодня, известный инсайдеу под ником ТUM APISAK заметил видеокарту Radeon RX 6800 XT на базе графического чипа Navi 21 XT, на веб-сайте тестирования игры Ashes of the Singularity. Графическая карта была протестирована в системе с процессором Intel Core i7-8700K и 32 ГБ оперативной памяти. Кроме этих данных другой информации о тестовой системе не известно, равно как и о том, были ли разогнаны процессор, видеокарта или оперативная память.
Итак, согласно появившимся данным видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT набрала 10100 баллов при настройках теста Crazy 1080p со средним показателем производительности 102 кадра в секунду. TUM APISAK представил также результаты сравнения с видеокартами конкурента в лице GeForce RTX 3090 и RTX 3080, которые, по-видимому, предлагают очень схожую производительность.
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Напомню, что видеокарты серии AMD Radeon RX 6800 XT должны поступить в продажу уже в среду 18 ноября по цене 649 долларов США. Эта видеокарта оснащается 4608 потоковыми процессорами и 16 ГБ локальной видеопамяти стандарта GDDR6. Предположительно модель, которая была протестирована является эталонной версией графической карты, поскольку нестандартные конструкции от производителей еще не разосланы для тестирования в профильные ресурсы.
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