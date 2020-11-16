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В преддверии выхода новейших видеокарт компании AMD серии Radeon RX 6000, появляется всё больше сведений об их реальной производительности благодаря различным утечкам информации. Вот и сегодня, известный инсайдеу под ником ТUM APISAK заметил видеокарту Radeon RX 6800 XT на базе графического чипа Navi 21 XT, на веб-сайте тестирования игры Ashes of the Singularity. Графическая карта была протестирована в системе с процессором Intel Core i7-8700K и 32 ГБ оперативной памяти. Кроме этих данных другой информации о тестовой системе не известно, равно как и о том, были ли разогнаны процессор, видеокарта или оперативная память.

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Итак, согласно появившимся данным видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT набрала 10100 баллов при настройках теста Crazy 1080p со средним показателем производительности 102 кадра в секунду. TUM APISAK представил также результаты сравнения с видеокартами конкурента в лице GeForce RTX 3090 и RTX 3080, которые, по-видимому, предлагают очень схожую производительность.

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Напомню, что видеокарты серии AMD Radeon RX 6800 XT должны поступить в продажу уже в среду 18 ноября по цене 649 долларов США. Эта видеокарта оснащается 4608 потоковыми процессорами и 16 ГБ локальной видеопамяти стандарта GDDR6. Предположительно модель, которая была протестирована является эталонной версией графической карты, поскольку нестандартные конструкции от производителей еще не разосланы для тестирования в профильные ресурсы.