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Компания BIOSTAR объявила о выпуске совершенно новой серии портативных твердотельных накопителей P500 Portable. Разработанный с использованием новейших передовых технологий, новый твердотельный накопитель серии P500 Portable от BIOSTAR отличается высоким быстродействием, эффективностью и прочностью, а его алюминиевый корпус разработан для быстрого рассеивания тепла, защиты от электростатического разряда, обеспечения жесткости конструкции и стильного внешнего вида.

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Изящный и изысканный дизайн твердотельных накопителей серии P500 Portable дополнительно усиливается его встроенной системой RGB подсветки с уникальным интеллектуальным переключателем, который работает благодаря наклону устройства. Под углами 45 градусов и выше подсветка автоматически отключается и снова включается, когда устройство занимает горизонтальное положение. Эта интеллектуальная система без переключателей дополнительно повышает защиту устройства от электростатического разряда и потери данных.

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Новые твердотельные накопители серии P500 Portable доступны с емкостью 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ и оснащены разъемом USB 3.2 Gen2 Type-C, обеспечивающим сверхвысокую скорость передачи данных 10 Гбит/с благодаря технологии хранения данных NVMe. Данные SSD накопители полезны для создателей контента и геймеров благодаря быстрой загрузке, универсальному подключению и высочайшей надежности BIOSTAR для систем хранения данных.

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Компания BIOSTAR обещает лучшее портативное решение для хранения данных на рынке. Независимо от того, является ли пользователь создателем контента или заядлым геймером, твердотельные накопители серии P500 обеспечат непревзойденную производительность по доступной стоимости, позволят хранить больше данных и сэкономить деньги.