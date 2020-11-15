В сеть попало изображение видеокарты ASUS Radeon RX 6800 XT ROG STRIX LC
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Сегодня в Интернете появилось изображение кастомной видеокарты ASUS ROG STRIX LC на базе графического процессора Radeon RX 6800 XT от компании AMD. Эта видеокарта будет оснащена уникальным кулером All-in-One, сочетающем в себе как обычное воздушное охлаждение, так и жидкостную систему охлаждения. Такого гибридного кулера на данный момент нет ни у одной видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 3000.
На появившемся изображении видеокарта впервые представлена в составе реальной системы на базе материнской платой ASUS PRIME X570 PRO. Похоже, что это ранний образец. Видно, что цвет полос ARGB изменился по сравнению с официальным рендером, ранее выпущенным компанией ASUS. В правом нижнем углу фотографии можно увидеть радиатор с двумя 120-мм вентиляторами с RGB подсветкой.
Серия видеокарт AMD Radeon RX 6800 должна поступить в продажу уже через 3 дня, 18 ноября. Серия 6800 будет включать две видеокарты: 6800 XT и 6800 с 72 и 60 вычислительными блоками соответственно. Обе карты оснащены 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6. Компания ASUS официально выпустит серию видеокарт собственного дизайна Radeon RX 6800 в конце этого месяца. Модели будут состоять из продвинутых фирменных линеек ROG STRIX LC, ROG STRIX (OC) и TUF Gaming.
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