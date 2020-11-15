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На данный момент одними из лучших смартфонов бренда Redmi являются телефоны серии Redmi K, состоящей из премиальных смартфонов среднего класса и флагманских смартфонов. Совсем недавно Redmi представила Redmi K30S, который является ещё одним представителем семейства. Кроме того, череда слухов уже сообщает о скором появлении нового устройства, получившего название Redmi K40. Новое устройство уже как раз должно быть выпущено, так как семейство Redmi K30 было представлено в декабре прошлого года. Устройство, которым, похоже, является грядущий смартфон Redmi K40, прошло сертификацию EEC с номером модели M2011K2G.

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Интересно, что смартфон с номером модели M2001K2C появился в базе данных сертификации MIIT с упоминанием поддержки сетей 5G. Возможно, новый номер модели обозначает глобальный вариант Redmi K40. На данный момент Xiaomi ничего не рассказывает о семействе Redmi K40. Согласно последним слухам, младшее устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 775G компании Qualcomm. Вариант смартфона, нацеленный на сегмент доступных флагманов получит новейший флагманский чипсет Snapdragon 875. Стоит отметить, что Qualcomm официально анонсирует Snapdragon 875 1 декабря вместе с новым чипсетом серии Snapdragon 7xx.

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На данный момент имеется информация, что первое устройство от Xiaomi, а значит и от Redmi Мы с 5-нм чипсетом Snapdragon 875 должно выйти только в 2021 году. Snapdragon 875 на основе 5-нм техпроцесса должен стать ответом компании Qualcomm для Apple и Huawei, у которых уже есть коммерчески доступные смартфоны с 5-нм чипсетами.

Что касается Redmi K40, то ранее появлялись слухи, что он должен быть оснащен восьмиядерным чипсетом MediaTek Dimensity 1000+ с поддержкой сетей пятого поколения. Этот набор микросхем обеспечивает флагманскую производительность по относительно низкой цене. Устройство также должно получить основную 64 мегапиксельную камеру с датчиком Sony IMX686 и поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Емкость аккумулятора должна составлять от 4500 мАч до 5200 мАч, как и в недавно выпущенных телефонах Xiaomi.

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Лу Вейбинг, генеральный директор бренда Redmi и президент Xiaomi Group China, сказал, что выпуск Redmi K30 Pro скоро будет прекращен. Это может быть намеком на скорый выход следующего поколения.