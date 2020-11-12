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Компания Apple недавно представила первый процессор для ноутбуков, разработанный собственными силами, и все предварительные тесты указывают на великолепную производительность в сравнении с решениями Intel и AMD ULV. Вместе с процессором A14 Bionic, который используется в новых смартфонах iPhone 12, процессор M1 с ядрами ARM является одним из первых чипов на 5-нм техпроцессе TSMC N5. Apple сотрудничает исключительно с TSMC с 2015 года и планирует использовать её производственные мощности при изготовлении будущих 2-нм чипов. Однако похоже, что TSMC достигла пределов своих текущих производственных мощностей в отношении 5 нм техпроцесса, поэтому Apple может быть вынуждена обратиться за помощью к другим литейным предприятиям для удовлетворения прогнозируемого объема заказов M1.

Исследователи, работающие в NH Investment & Securities, сообщают для Business Korea, что Samsung является наиболее вероятным кандидатом на выполнение неудовлетворенных заказов процессоров M1. Помимо тайваньских литейных заводов, Samsung является единственным производителем микросхем, у которого есть возможность производить 5 нм продукцию, но, по слухам, эти новые узлы на данный момент имеют очень низкую производительность. TSMC уже использует большую часть своей 5-нм мощностей для производства процессоров A14 Bionic, а производство микросхем M1, как предполагается, будет составлять около 25% 5-нм линий. Компания Apple будет вынуждена попросить Samsung помощи в производстве своей новинки.

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До 2015 года Apple использовала Samsung, а также TSMC для производства. Однако к середине прошлого десятилетия Apple осознала, что технология TSMC явно превосходит другие, к тому же ей было неудобно сотрудничать с одним из своих прямых конкурентов в области производства смартфонов. Интересно посмотреть, как будет развиваться новое сотрудничество Apple и Samsung сейчас, когда Apple планирует стать важным игроком на рынке процессоров для ноутбуков и настольных компьютеров.