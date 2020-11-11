Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Сегодня компания Intel объявила о ключевом этапе своего многолетнего пути к созданию архитектур с унифицированным программным обеспечением. Компания объявила о выпуске наборов инструментов Intel oneAPI, который выйдет в декабре, и о новых возможностях в своем программном стеке в рамках объединенного подхода Intel к проектированию аппаратного и программного обеспечения. Intel также представила свой первый дискретный графический процессор (GPU) для центров обработки данных, Intel Server GPU, основанный на микроархитектуре Xe-LP и разработанный специально для облачных игр на платформе Android с низкой задержкой, а также потоковой передачи мультимедиа.

"Сегодня ключевой момент в нашем амбициозном путешествии по oneAPI и XPU. Выпустив наш набор инструментов oneAPI, мы расширили возможности разработчиков, включив в них наши векторно-матрично-пространственные архитектуры. Мы также запускаем наш первый графический процессор для центров обработки данных на основе микроархитектуры Xe-LP, ориентированный на быстрорастущие сегменты облачных игр и потоковой передачи мультимедиа", - сказал Рая Кодури, старший вице-президент Intel, главный архитектор и генеральный менеджер отдела архитектуры, графики и программного обеспечения

анонсы и реклама 17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке Недорогая 3070 Gigabyte Gaming в продаже 3070 MSI Ventus недорого в Ситилинке Куча разных 3080 в Регарде 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве Куча RTX 3090 в Compeo.ru

В эру вычислений требуется комплексный программный стек. Разработчики смогут получить доступ к общей, открытой и основанной на стандартах модели программирования для Intel XPU с помощью наборов инструментов Intel oneAPI. Они раскрывают потенциал производительности базового оборудования и снижают затраты на разработку и обслуживание программного обеспечения, снижая при этом риски, связанные с развертыванием ускоренных вычислений.

реклама

Наборы инструментов Intel oneAPI в полной мере используют новейшие аппаратные возможности и инструкции, такие как Intel AVX-512 и Intel DL Boost для процессоров, а также функции, уникальные для XPU. Наборы инструментов Intel oneAPI, созданные на основе давно зарекомендовавших себя и проверенных инструментов разработчика, предоставляют знакомые языки и стандарты, обеспечивая при этом полную преемственность с существующим кодом.

Сегодня Intel объявила, что версия наборов инструментов Intel oneAPI поступит в продажу в декабре и будет доступна бесплатно локально и в Intel DevCloud вместе с коммерческими версиями, которые включают всемирную поддержку инженеров-консультантов Intel. Intel немедленно переведет Intel Parallel Studio XE и наборы инструментов Intel System Studio на свои продукты oneAPI.

реклама

Кроме того, Intel DevCloud, где разработчики могут тестировать код и рабочие нагрузки на различных архитектурах Intel, расширяется за счет нового графического оборудования Intel Iris Xe.

OneAPI получил отраслевую поддержку, в том числе недавнюю поддержку со стороны Microsoft Azure и TensorFlow; ведущие исследовательские организации, компании и университеты также поддерживают oneAPI.

реклама

Выпустив первый дискретный графический процессор для центров обработки данных, Intel продолжает расширять свой богатый набор инновационных платформ для улучшенных облачных игр и мультимедийных возможностей. Комбинация масштабируемых процессоров Intel Xeon, компонентов программного обеспечения с открытым исходным кодом, а также нового серверного графического процессора Intel обеспечивает решение с высокой плотностью и малой задержкой при более низкой совокупной стоимости владения.

Серверный графический процессор Intel основан на микроархитектуре Xe-LP, самой энергоэффективной графической архитектуре Intel, предлагающей дискретную архитектуру со 128-битным конвейером и 8 ГБ выделенной встроенной памяти DDR4 с низким энергопотреблением. .

Объединение четырех серверных графических процессоров Intel в плату расширения x16 PCIe Gen 3.0 может поддерживать более 100 одновременных пользователей облачных игр на Android в типичной системе с двумя картами и до 160 одновременных пользователей, в зависимости от конкретной игры и конфигурации сервера.

Серверный графический процессор Intel на базе Xe-LP уже поступил в продажу. Наряду с недавно представленной графикой Intel Iris Xe MAX, графический процессор улучшит визуальные вычислительные возможности для пользователей во всем мире, поскольку Intel наращивает свои продукты архитектуры Xe и программные инициативы.

Одной из основных стратегий Intel для успешного масштабирования графических процессоров от графики начального уровня до высокопроизводительных вычислений (HPC) является реализация единой кодовой базы. В соответствии с этим видением программный стек Intel теперь поддерживает несколько поколений графики, включая недавно выпущенные процессоры Intel Core 11-го поколения со встроенной графикой Intel Iris Xe и дискретной графикой Intel Iris Xe MAX. Расширение кодовой базы для поддержки продуктов центров обработки данных, где Linux более распространен, является ключевым следующим шагом в стратегии масштабируемой архитектуры Xe.