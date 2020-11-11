Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel представила серверную графическую карту H3C XG310

Сегодня компания Intel представила серверную графическую карту H3C XG310, включающую четыре графических чипа на архитектуре XE-LP на одной плате
[ ] для раздела Блоги
7
RTX 3070 - цены РУХНУЛИ
2070 Super дешевеют - смотри цену
RTX 3080 - цены идут вниз
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

 Сегодня компания Intel объявила о ключевом этапе своего многолетнего пути к созданию архитектур с унифицированным программным обеспечением. Компания объявила о выпуске наборов инструментов Intel oneAPI, который выйдет в декабре, и о новых возможностях в своем программном стеке в рамках объединенного подхода Intel к проектированию аппаратного и программного обеспечения. Intel также представила свой первый дискретный графический процессор (GPU) для центров обработки данных, Intel Server GPU, основанный на микроархитектуре Xe-LP и разработанный специально для облачных игр на платформе Android с низкой задержкой, а также потоковой передачи мультимедиа.

 "Сегодня ключевой момент в нашем амбициозном путешествии по oneAPI и XPU. Выпустив наш набор инструментов oneAPI, мы расширили возможности разработчиков, включив в них наши векторно-матрично-пространственные архитектуры. Мы также запускаем наш первый графический процессор для центров обработки данных на основе микроархитектуры Xe-LP, ориентированный на быстрорастущие сегменты облачных игр и потоковой передачи мультимедиа", - сказал Рая Кодури, старший вице-президент Intel, главный архитектор и генеральный менеджер отдела архитектуры, графики и программного обеспечения

анонсы и реклама
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке
Недорогая 3070 Gigabyte Gaming в продаже
3070 MSI Ventus недорого в Ситилинке
Куча разных 3080 в Регарде
3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
Куча RTX 3090 в Compeo.ru

 В эру вычислений требуется комплексный программный стек. Разработчики смогут получить доступ к общей, открытой и основанной на стандартах модели программирования для Intel XPU с помощью наборов инструментов Intel oneAPI. Они раскрывают потенциал производительности базового оборудования и снижают затраты на разработку и обслуживание программного обеспечения, снижая при этом риски, связанные с развертыванием ускоренных вычислений.

реклама

 Наборы инструментов Intel oneAPI в полной мере используют новейшие аппаратные возможности и инструкции, такие как Intel AVX-512 и Intel DL Boost для процессоров, а также функции, уникальные для XPU. Наборы инструментов Intel oneAPI, созданные на основе давно зарекомендовавших себя и проверенных инструментов разработчика, предоставляют знакомые языки и стандарты, обеспечивая при этом полную преемственность с существующим кодом.

 Сегодня Intel объявила, что версия наборов инструментов Intel oneAPI поступит в продажу в декабре и будет доступна бесплатно локально и в Intel DevCloud вместе с коммерческими версиями, которые включают всемирную поддержку инженеров-консультантов Intel. Intel немедленно переведет Intel Parallel Studio XE и наборы инструментов Intel System Studio на свои продукты oneAPI.

реклама

 Кроме того, Intel DevCloud, где разработчики могут тестировать код и рабочие нагрузки на различных архитектурах Intel, расширяется за счет нового графического оборудования Intel Iris Xe.

 OneAPI получил отраслевую поддержку, в том числе недавнюю поддержку со стороны Microsoft Azure и TensorFlow; ведущие исследовательские организации, компании и университеты также поддерживают oneAPI.

реклама

 Выпустив первый дискретный графический процессор для центров обработки данных, Intel продолжает расширять свой богатый набор инновационных платформ для улучшенных облачных игр и мультимедийных возможностей. Комбинация масштабируемых процессоров Intel Xeon, компонентов программного обеспечения с открытым исходным кодом, а также нового серверного графического процессора Intel обеспечивает решение с высокой плотностью и малой задержкой при более низкой совокупной стоимости владения.

 Серверный графический процессор Intel основан на микроархитектуре Xe-LP, самой энергоэффективной графической архитектуре Intel, предлагающей дискретную архитектуру со 128-битным конвейером и 8 ГБ выделенной встроенной памяти DDR4 с низким энергопотреблением. .

 Объединение четырех серверных графических процессоров Intel в плату расширения x16 PCIe Gen 3.0 может поддерживать более 100 одновременных пользователей облачных игр на Android в типичной системе с двумя картами и до 160 одновременных пользователей, в зависимости от конкретной игры и конфигурации сервера.

 Серверный графический процессор Intel на базе Xe-LP уже поступил в продажу. Наряду с недавно представленной графикой Intel Iris Xe MAX, графический процессор улучшит визуальные вычислительные возможности для пользователей во всем мире, поскольку Intel наращивает свои продукты архитектуры Xe и программные инициативы.

 Одной из основных стратегий Intel для успешного масштабирования графических процессоров от графики начального уровня до высокопроизводительных вычислений (HPC) является реализация единой кодовой базы. В соответствии с этим видением программный стек Intel теперь поддерживает несколько поколений графики, включая недавно выпущенные процессоры Intel Core 11-го поколения со встроенной графикой Intel Iris Xe и дискретной графикой Intel Iris Xe MAX. Расширение кодовой базы для поддержки продуктов центров обработки данных, где Linux более распространен, является ключевым следующим шагом в стратегии масштабируемой архитектуры Xe.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel intel xe intel 11-gen iris xe xe-lp
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ850-M-V2L
60
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 22 тысяч рублей: ноябрь 2020
9
Методика массового тестирования блоков питания V2.0
20
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
14
Деньги вперед: главные игры ноября 2020 года
19
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
20
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490M-Plus
32
Сводное тестирование лучших игровых компьютеров в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
13
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
922

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 922
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 44
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
30 октября 2020 23
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 Compact
2 ноября 2020 57
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
3 ноября 2020 80

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft рекомендует сегодня установить новое обновление Windows 10 – стабильность и быстродействие
30
Выход процессоров AMD Ryzen может привести к банкротству крупной аналитической компании из Нью-Йорка
18
В сети появились качественные рендеры Nokia 6300 (2020)
3
UserBenchmark забрал победу у Ryzen 9 5950X – очередное поражение AMD вызвало негодование фанатов
16
Найден способ увеличения производительности процессора Ryzen 5 5600X до 10% без разгона – от GN
47
Официальная цена Xiaomi Redmi Note 9 с NFC упала на 3000 рублей
3
Четверо на одного: AMD определила конкурентов Intel Core i9-10900K
57
Ведьмак 4 выйдет в 2025 году, Ведьмак 5 появится в 2027 году – названы сроки продолжения трилогии
17
6 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 12 в России, Европе и мире
+
Radeon RX 6800 XT оказалась значительно медленнее GeForce RTX 3080 в тестировании Geekbench
34
Партнёры NVIDIA жалуются, что не смогут предложить Ampere по цене $250 за видеокарту
30
Ситуация с доступностью Radeon RX 6000 в Европе лучше, но кардинальной разницы с GeForce RTX 30 нет
102
Через два года Intel может потерять лидерство на рынке – последствия выбора архитектуры big.LITTLE
52
Геймплей культовой The Witcher 3 показали на RTX 3090 с трассировкой лучей
37
Названы сроки выхода и характеристики GeForce RTX 3080 Ti – январь 2021 по цене Radeon RX 6900 XT
22
AMD рассказала о видеокартах на базе архитектуре RDNA 3 – 5-нм и 50% рост производительности/Вт
26
Ryzen 5000 сокрушают Intel в игровых тестах Anandtech с низким разрешением и минимальной графикой
127
Huawei продаёт подразделение Honor за 15,2 млрд долларов
3
Небольшое сравнение видеокарт AMD RX 6800 XT и NVIDIA RTX
28
AMD дала понять, что важнейшим для геймеров бенчмарком является Cinebench R20
130

Популярные статьи

Перешёл с AMD Ryzen 1600X на 3600X – рассказываю, как я впустую потратил 12 000 рублей
331
Быстрый игровой компьютер для работы и игр – оптимальная сборка этой осени всего за 74 420 рублей
25
Распродажа 11.11 в магазине ключей KeysOff – скидки до 55% и бесплатные лицензии на Windows 10
Разбираемся, как правильно собрать недорогой универсальный компьютер — для игр, работы и учебы
34
4 популярных смартфона от Xiaomi с AliExpress, которые сильно подешевеют на распродаже 11.11
7
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 22 тысяч рублей: ноябрь 2020
9
Методика массового тестирования блоков питания V2.0
20
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
14
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ850-M-V2L
58
Краткий обзор и тестирование игр серии Borderlands
10

Сейчас обсуждают

Аслан Хироуз
20:56
Куда ненужна. Её никто кроме нвидии и не использует.
Radeon RX 6800 XT оказалась значительно медленнее GeForce RTX 3080 в тестировании Geekbench
AMDie
20:55
8700к слишком слаб для 3090/6900хт , этот недопроц превратит эти карты в 3070 во многих играх, 5600х намого мощнее,так что не заблуждайся, его реальный конкурент выйдет только весной это 11600к
Выясняем, на что способен Core i7 8700K спустя три года – противостояние с Ryzen 5 5600X от SH
Boris Petrov
20:55
ну, у меня rtx 3070 и i7-3770 , как-то нигде слайд-шоу не замечается. Да, хочу прокачаться на новую платформу и пока не решить, амд или интел.
Перешёл с AMD Ryzen 1600X на 3600X – рассказываю, как я впустую потратил 12 000 рублей
Goginator
20:55
хренасе че райзен животворящий делает . синяя отара начала замечать что разница в 5-10 фпс при общем количестве больше сотни на глаз незаметны . а еще пару месяцев назад , им разница в 2-5 фпс была п...
Выясняем, на что способен Core i7 8700K спустя три года – противостояние с Ryzen 5 5600X от SH
Рубен да Вишенка
20:55
Только вот до зена, интел только в суньбеньчик и играл Всмпомни ананс бродвелла на дт и хедт, как они выебывались, сколько у них петушков на 5820к, и что у красных полномочия на этом всё
AMD дала понять, что важнейшим для геймеров бенчмарком является Cinebench R20
Pa4an
20:55
СМЫСЛ ЖИЗНИ АМУДЕШНИКА, ОБНОВИТСЯ НА ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ РАЙЗЕНА И УМЕРЕТЬ
Перешёл с AMD Ryzen 1600X на 3600X – рассказываю, как я впустую потратил 12 000 рублей
SpeedT
20:54
То есть, "красный фанат" должен потратить кучу денег, чтобы получить профит? Так в чем логика тогда, если на АМД зачастую сидели из-за экономии? Реально вижу таких кадров, которые сидят на 5700ХТ при...
Radeon RX 6800 XT оказалась значительно медленнее GeForce RTX 3080 в тестировании Geekbench
Рубен да Вишенка
20:52
Штуеды уже и потикали, и потакали, и в штанишки свои проперженные покакали. Жиденько так под напорчиком
AMD дала понять, что важнейшим для геймеров бенчмарком является Cinebench R20
Рубен да Вишенка
20:51
Чел... 775 лучше этих ваших ризенов 228х и айблять 10900кукан
AMD дала понять, что важнейшим для геймеров бенчмарком является Cinebench R20
Gunnar
20:51
Почему ГГ не пенсионер? Это дискриминация по возрасту! Это возмутительно!
Ubisoft изменит «неприемлемое» описание персонажа в Assassin’s Creed Valhalla
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем