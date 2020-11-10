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Как известно компания Nokia много лет назад была лидером на рынке мобильных телефонов. Однако с появлением смартфонов компания стала сдавать свои позиции и в настоящее время пытается наверстать упущенное. Тем не менее Nokia также не забывает и об обычных кнопочных устройствах. Она пытается совместить свои шедевры старых времен с современными технологическими достижениями. На прошлой неделе появились сообщения о том, что HMD Global собирается выпустить два новых мобильных телефона: Nokia 6300 и Nokia 8000 reissue.

Технически эти устройства представляют собой функциональные телефоны с некоторыми интеллектуальными функциями. Дизайн и внешний вид основаны на классических моделях Nokia 15-летней давности. Недавно Winfuture представила внешний вид телефона Nokia 8000 4G. Кроме того, LetsGoDigital выпустила несколько рендеров телефона Nokia 6300 (2020) в высоком разрешении.

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Судя по рендерам, дизайн будет такой же, как у классической модели Nokia 6300. Однако в ней добавлены некоторые современные функции, а дисплей немного больше. Компания называет это устройство Nokia 6300 4G (2020).

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Классический Nokia 6300 был выпущен в 2006 году. В то время он пользовался большой популярностью среди пользователей, особенно за стильный дизайн с двухцветным корпусом, который изготавливался из нержавеющей стали. Телефон оснащялся 2-дюймовым дисплеем и единственной 2-мегапиксельной камерой на задней панели. Он также поддерживал 8-кратный цифровой зум и работал на операционной системе Symbian S40. Кроме того, это устройство имело 7,8 МБ оперативной памяти, 2 ГБ внутренней памяти и сменный литий-ионный аккумулятор на 860 мАч. В режиме ожидания телефон мог проработать не менее 14 дней.

На тот момент Nokia 6300 продавалась по цене около 250 евро. В общей сложности Nokia продала более 35 миллионов единиц этого мобильного телефона.

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Однако новая модель 2020 года будут значительно отличаться от своего предка. Согласно отчету NokiaPoweruser, модель 2020 года будет поставляться с системой KaiOS. Кроме того, новинка будет 4G LTE телефоном с двумя SIM-картами. Nokia 6300 4G получит более крупный 2,4-дюймовый экран с разрешением 240 x 320 пикселей. Он будет доступен в четырех цветах, включая черный, синий, белый и золотой.