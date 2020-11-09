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Компания Phison Electronics, лидер в области технологий флэш-контроллеров, представила самое быстрое решение для твердотельных накопителей PCIe Gen 4x4 NVMe - контроллер PS5018-E18 (E18) PCIe 4.0 второго поколения. E18 является приемником PS5016-E16, выпущенного в конце 2019 года.

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Компания Phison разработала новый контролер E18 с нуля на основе эффективного 12-нм техпроцесса TSMC. Он предоставляет производителям твердотельных накопителей ультрасовременное решение для контроллеров во все более конкурентной сфере. В контроллере используется запатентованная Phison технология CoXProcessor 2.0, инновационная архитектура твердотельных накопителей, которая позволяет новинке обеспечивать исключительную производительность и энергоэффективность. Архитектура Phison также предназначена для хранения данных с помощью AI, где ее распределенная архитектура использует множество небольших ядер для параллельного выполнения рабочей нагрузки. E18 идеально подходит для геймеров, создателей контента и компьютерных энтузиастов, которым нужна максимальная производительность.

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Контролер E18 максимально использует доступную пропускную способность интерфейса PCIe 4.0 для повышения производительности последовательного чтения до 7,4 ГБ/с и скорости записи до 7 ГБ/с, что делает E18 единственным решением на рынке, которое преодолевает 7 ГБ/с как при чтении, так и при записи. Восьмиканальный E18 обеспечивает до 1 миллиона операций ввода-вывода в секунду.

"AMD лидирует в отрасли, выпустив первый процессор для настольных ПК и набор микросхем, поддерживающий PCIe 4.0. Продолжая создавать новые платформы, поддерживающие технологии PCIe 4.0, мы рады видеть такие компании, как Phison, расширяющие свои предложения SSD-накопителей Gen 4.0. В партнерстве с ведущими производителями систем хранения данных, такими как Phison, мы стремимся обеспечить новый уровень производительности хранения для всего ПК", - сказал Крис Килберн, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер подразделения клиентских компонентов AMD.

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"В то время как другие компании только сейчас начинают выпуск своего первого поколения продуктов PCIe Gen4, у нас есть полтора года лидерства с нашим партнером по экосистеме AMD. Я очень рад, что наш контроллер E18 следующего поколения позволит нашим партнерам полностью использовать пропускную способность PCIe Gen 4x4 и обеспечить производительность 7,4 ГБ/с для своих клиентов. Мы гордимся тем, что являемся лидерами в продвижении этой технологии, и с нетерпением ждем возможности усовершенствовать ее в ближайшие годы", - говорит генеральный директор компании Phison Electronics.